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Таиланд ждет миллион российских туристов в этом году
Таиланд ждет миллион российских туристов в этом году - РИА Новости, 04.08.2022
Таиланд ждет миллион российских туристов в этом году
В Таиланде рассчитывают принять миллион путешественников из России после возобновления прямых рейсов "Аэрофлота", сообщает The Nation Thailand. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T01:08
2022-08-04T01:08
2022-08-04T01:08
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Таиланде рассчитывают принять миллион путешественников из России после возобновления прямых рейсов "Аэрофлота", сообщает The Nation Thailand."Россияне будут стремиться в более теплые места, в том числе и в Таиланд", — пишет издание со ссылкой на главу Управления по туризму королевства (ТАТ) Ютасака Супасорна.По словам чиновника, как только "Аэрофлот" возобновит полеты в Таиланд, за ним последуют и другие авиакомпании РФ. За семь месяцев 2022-го в королевстве уже побывали более 76 тысяч российских туристов. Но в этом году Таиланд ожидает один миллион путешественников из РФ. Всего же, по данным TAT, с января по июль зарегистрировано 3,12 миллиона иностранных туристов. Ранее "Аэрофлот" объявил о том, что открывает рейсы на тайский остров Пхукет. Предполагается, что перелеты, которые начнутся в конце октября, будут выполняться ежедневно. Туроператоры уже открыли продажи путевок в Таиланд.
https://ria.ru/20220727/aeroflot-1805317510.html
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новости - туризм, таиланд, россия, пхукет (остров), аэрофлот
Таиланд ждет миллион российских туристов в этом году
В Таиланде ждут миллион путешественников из РФ после возобновления рейсов "Аэрофлота"
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
В Таиланде рассчитывают принять миллион путешественников из России после возобновления прямых рейсов "Аэрофлота", сообщает
The Nation Thailand.
"Россияне будут стремиться в более теплые места, в том числе и в Таиланд", — пишет издание со ссылкой на главу Управления по туризму королевства (ТАТ) Ютасака Супасорна.
По словам чиновника, как только "Аэрофлот" возобновит полеты в Таиланд, за ним последуют и другие авиакомпании РФ.
За семь месяцев 2022-го в королевстве уже побывали более 76 тысяч российских туристов. Но в этом году Таиланд ожидает один миллион путешественников из РФ. Всего же, по данным TAT, с января по июль зарегистрировано 3,12 миллиона иностранных туристов.
Ранее "Аэрофлот" объявил о том, что открывает рейсы на тайский остров Пхукет. Предполагается, что перелеты, которые начнутся в конце октября, будут выполняться ежедневно. Туроператоры уже открыли продажи путевок в Таиланд.