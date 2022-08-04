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Таиланд ждет миллион российских туристов в этом году

Таиланд ждет миллион российских туристов в этом году - РИА Новости, 04.08.2022

Таиланд ждет миллион российских туристов в этом году

В Таиланде рассчитывают принять миллион путешественников из России после возобновления прямых рейсов "Аэрофлота", сообщает The Nation Thailand. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T01:08

2022-08-04T01:08

2022-08-04T01:08

туризм

новости - туризм

таиланд

россия

пхукет (остров)

аэрофлот

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Таиланде рассчитывают принять миллион путешественников из России после возобновления прямых рейсов "Аэрофлота", сообщает The Nation Thailand."Россияне будут стремиться в более теплые места, в том числе и в Таиланд", — пишет издание со ссылкой на главу Управления по туризму королевства (ТАТ) Ютасака Супасорна.По словам чиновника, как только "Аэрофлот" возобновит полеты в Таиланд, за ним последуют и другие авиакомпании РФ. За семь месяцев 2022-го в королевстве уже побывали более 76 тысяч российских туристов. Но в этом году Таиланд ожидает один миллион путешественников из РФ. Всего же, по данным TAT, с января по июль зарегистрировано 3,12 миллиона иностранных туристов. Ранее "Аэрофлот" объявил о том, что открывает рейсы на тайский остров Пхукет. Предполагается, что перелеты, которые начнутся в конце октября, будут выполняться ежедневно. Туроператоры уже открыли продажи путевок в Таиланд.

https://ria.ru/20220727/aeroflot-1805317510.html

таиланд

россия

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новости - туризм, таиланд, россия, пхукет (остров), аэрофлот