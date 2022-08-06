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Журналист в горячей точке: Андрей Стенин и его главные фото - РИА Новости, 06.08.2022
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Журналист в горячей точке: Андрей Стенин и его главные фото
Журналист в горячей точке: Андрей Стенин и его главные фото - РИА Новости, 06.08.2022
Журналист в горячей точке: Андрей Стенин и его главные фото
В этот день в 2014 году в Донбассе при выполнении редакционного задания погиб фотожурналист МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин. Он начинал как пишущий... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T09:00
2022-08-06T17:45
фото
андрей стенин
россия
донбасс
стамбул
бишкек
сектор газа
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В этот день в 2014 году в Донбассе при выполнении редакционного задания погиб фотожурналист МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин. Он начинал как пишущий корреспондент — и начинал успешно, но позже выбрал для себя фотографию и самые острые темы: чрезвычайные происшествия, массовые беспорядки, военные конфликты. Работал в Сирии, секторе Газа, Египте, Ливии, Турции, на Украине. Горячие точки планеты глазами репортера — в подборке Ria.ru.
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РИА Новости
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фото, фото, андрей стенин, россия, донбасс, стамбул, бишкек, сектор газа, бенгази
09:00 06.08.2022 (обновлено: 17:45 06.08.2022)
 

Журналист в горячей точке: Андрей Стенин и его главные фото

Читать ria.ru в
В этот день в 2014 году в Донбассе при выполнении редакционного задания погиб фотожурналист МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин. Он начинал как пишущий корреспондент — и начинал успешно, но позже выбрал для себя фотографию и самые острые темы: чрезвычайные происшествия, массовые беспорядки, военные конфликты. Работал в Сирии, секторе Газа, Египте, Ливии, Турции, на Украине. Горячие точки планеты глазами репортера — в подборке Ria.ru.
© РИА Новости / Василий Максимов / Перейти в фотобанк

Фотокорреспондент Андрей Стенин в Каире.

Фотокорреспондент Андрей Стенин на улице Каира
1 из 28

Фотокорреспондент Андрей Стенин в Каире.

© РИА Новости / Василий Максимов
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Сторонники оппозиции у здания правительства Киргизии в Бишкеке.

Столкновения между полицией и оппозицией на улицах Бишкека
2 из 28

Сторонники оппозиции у здания правительства Киргизии в Бишкеке.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления участников беспорядков.

Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления лиц, принимавших участие в беспорядках
3 из 28

Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления участников беспорядков.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Жители Бенгази жгут портреты Муаммара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" Каддафи.

Жители Бенгази сжигают портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и Зеленую книгу Каддафи
4 из 28

Жители Бенгази жгут портреты Муаммара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" Каддафи.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Боец оппозиции стреляет из пулемета по истребителю в городе Рас-Лануф на севере Ливии.

Боец оппозиции стреляет из пулемета в истребитель в городе Рас-Лануф
5 из 28

Боец оппозиции стреляет из пулемета по истребителю в городе Рас-Лануф на севере Ливии.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПогрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази.
Погрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази
6 из 28
Погрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Жители Ашкелона сидят в поле в ожидании залпа ракетного комплекса "Железный купол" — перехватчика палестинских ракет, запускаемых из сектора Газа.

Жители Ашкелона в ожидании залпа ракетного комплекса Железный купол
7 из 28

Жители Ашкелона сидят в поле в ожидании залпа ракетного комплекса "Железный купол" — перехватчика палестинских ракет, запускаемых из сектора Газа.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЖители Газы тушат автомобиль, уничтоженный в результате попадания израильской ракеты.
Жители Газы тушат автомобиль, уничтоженный в результате попадания израильской ракеты
8 из 28
Жители Газы тушат автомобиль, уничтоженный в результате попадания израильской ракеты.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЖители Газы празднуют вступление в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС.
Жители Газы празднуют вступление в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС
9 из 28
Жители Газы празднуют вступление в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкДемонстранты на площади Таксим в Стамбуле.
Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле
10 из 28
Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкГорожане в "революционном автобусе" на площади Таксим в Стамбуле.
Горожане в революционном автобусе на площади Таксим в Стамбуле
11 из 28
Горожане в "революционном автобусе" на площади Таксим в Стамбуле.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСтолкновения участников акций протеста с полицией возле площади Тахрир в Каире.
Столкновения участников акций протеста с полицией возле площади Тахрир в Каире
12 из 28
Столкновения участников акций протеста с полицией возле площади Тахрир в Каире.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСторонники военного правительства Египта во время демонстрации на площади Аббасия в Каире.
Сторонники военного правительства Египта во время демонстрации на площади Аббасия в Каире
13 из 28
Сторонники военного правительства Египта во время демонстрации на площади Аббасия в Каире.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Дамир Булатов / Перейти в фотобанк

Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин.

Фотокорреспондент Андрей Стенин
14 из 28

Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин.

© РИА Новости / Дамир Булатов
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Военнослужащий сирийской правительственной армии ведет огонь из пулемета на одной из вершин возле города Кесаб, захваченного исламистами.

Военнослужащий правительственной армии Сирии ведет огонь из пулемета на позиции войск на одной из вершин возле города Кесаб, захваченного исламистами
15 из 28

Военнослужащий сирийской правительственной армии ведет огонь из пулемета на одной из вершин возле города Кесаб, захваченного исламистами.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Армянские беженцы из захваченного исламистами города Кесаб в храме Святой Марии армянской апостольской церкви в Латакии.

Армянские беженцы из города Кесаб, захваченного исламистами, в одном из залов Храма Святой Марии армянской апостольской церкви в Латакии
16 из 28

Армянские беженцы из захваченного исламистами города Кесаб в храме Святой Марии армянской апостольской церкви в Латакии.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар во время боя с мятежниками.

Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар, где идут бои с мятежниками
17 из 28

Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар во время боя с мятежниками.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкУчастник акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве.
Участник акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве
18 из 28
Участник акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Акция в поддержку евроинтеграции в Киеве.

Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве
19 из 28

Акция в поддержку евроинтеграции в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве.

Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве. Февраль 2014 года
20 из 28

Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Участник акции оппозиции ест бутерброд на баррикадах в Киеве.

Участник акции оппозиции ест бутерброд на баррикаде на улице Грушевского в Киеве
21 из 28

Участник акции оппозиции ест бутерброд на баррикадах в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСторонники оппозиции несут раненного во время столкновений с сотрудниками правопорядка на площади Независимости в Киеве.
Сторонники оппозиции несут раненного во время столкновений с сотрудниками правопорядка на площади Независимости в Киеве
22 из 28
Сторонники оппозиции несут раненного во время столкновений с сотрудниками правопорядка на площади Независимости в Киеве.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Котенок по кличке Псих на руках у ополченца.

Котенок по кличке Псих на руках у ополченца
23 из 28

Котенок по кличке Псих на руках у ополченца.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Хозяйка горящего дома входит в голубятню.

Последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Хозяйка горящего дома входит в голубятню
24 из 28

Последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Хозяйка горящего дома входит в голубятню.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Украинский десантник, взятый в плен в бою за Шахтерск.

Украинский десантник, взятый в плен в ходе боя за город Шахтерск
25 из 28

Украинский десантник, взятый в плен в бою за Шахтерск.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Жители поселка Семеновка, обстреливаемого украинскими военными.

Жители поселка Семеновка, который регулярно обстреливают украинские военные
26 из 28

Жители поселка Семеновка, обстреливаемого украинскими военными.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Донбасские ополченцы меняют позиции во время артиллерийского обстрела в районе города Снежное.

Бойцы ополчения Донбасса меняют свои позиции во время артиллерийского обстрела в районе города Снежное Донецкой области
27 из 28

Донбасские ополченцы меняют позиции во время артиллерийского обстрела в районе города Снежное.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Женщины в доме на окраине Славянска, разрушенном в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных.

Женщины в доме, разрушенном в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска
28 из 28

Женщины в доме на окраине Славянска, разрушенном в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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ФотоАндрей СтенинРоссияДонбассСтамбулБишкекСектор ГазаБенгази
 
 
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