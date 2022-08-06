Журналист в горячей точке: Андрей Стенин и его главные фото
Фотокорреспондент Андрей Стенин в Каире.
Сторонники оппозиции у здания правительства Киргизии в Бишкеке.
Сторонники оппозиции у здания правительства Киргизии в Бишкеке.
Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления участников беспорядков.
Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления участников беспорядков.
Жители Бенгази жгут портреты Муаммара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" Каддафи.
Жители Бенгази жгут портреты Муаммара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" Каддафи.
Боец оппозиции стреляет из пулемета по истребителю в городе Рас-Лануф на севере Ливии.
Боец оппозиции стреляет из пулемета по истребителю в городе Рас-Лануф на севере Ливии.
Жители Ашкелона сидят в поле в ожидании залпа ракетного комплекса "Железный купол" — перехватчика палестинских ракет, запускаемых из сектора Газа.
Жители Ашкелона сидят в поле в ожидании залпа ракетного комплекса "Железный купол" — перехватчика палестинских ракет, запускаемых из сектора Газа.
Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин.
Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин.
Военнослужащий сирийской правительственной армии ведет огонь из пулемета на одной из вершин возле города Кесаб, захваченного исламистами.
Военнослужащий сирийской правительственной армии ведет огонь из пулемета на одной из вершин возле города Кесаб, захваченного исламистами.
Армянские беженцы из захваченного исламистами города Кесаб в храме Святой Марии армянской апостольской церкви в Латакии.
Армянские беженцы из захваченного исламистами города Кесаб в храме Святой Марии армянской апостольской церкви в Латакии.
Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар во время боя с мятежниками.
Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар во время боя с мятежниками.
Акция в поддержку евроинтеграции в Киеве.
Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве.
Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве.
Участник акции оппозиции ест бутерброд на баррикадах в Киеве.
Участник акции оппозиции ест бутерброд на баррикадах в Киеве.
Котенок по кличке Псих на руках у ополченца.
Последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Хозяйка горящего дома входит в голубятню.
Последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Хозяйка горящего дома входит в голубятню.
Украинский десантник, взятый в плен в бою за Шахтерск.
Украинский десантник, взятый в плен в бою за Шахтерск.
Жители поселка Семеновка, обстреливаемого украинскими военными.
Жители поселка Семеновка, обстреливаемого украинскими военными.
Донбасские ополченцы меняют позиции во время артиллерийского обстрела в районе города Снежное.
Донбасские ополченцы меняют позиции во время артиллерийского обстрела в районе города Снежное.
Женщины в доме на окраине Славянска, разрушенном в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных.
Женщины в доме на окраине Славянска, разрушенном в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных.