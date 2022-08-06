https://ria.ru/20220806/stenin-1806414348.html

Журналист в горячей точке: Андрей Стенин и его главные фото

Журналист в горячей точке: Андрей Стенин и его главные фото - РИА Новости, 06.08.2022

Журналист в горячей точке: Андрей Стенин и его главные фото

В этот день в 2014 году в Донбассе при выполнении редакционного задания погиб фотожурналист МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин. Он начинал как пишущий... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T09:00

2022-08-06T09:00

2022-08-06T17:45

фото

андрей стенин

россия

донбасс

стамбул

бишкек

сектор газа

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В этот день в 2014 году в Донбассе при выполнении редакционного задания погиб фотожурналист МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин. Он начинал как пишущий корреспондент — и начинал успешно, но позже выбрал для себя фотографию и самые острые темы: чрезвычайные происшествия, массовые беспорядки, военные конфликты. Работал в Сирии, секторе Газа, Египте, Ливии, Турции, на Украине. Горячие точки планеты глазами репортера — в подборке Ria.ru.

россия

донбасс

стамбул

бишкек

сектор газа

бенгази

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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