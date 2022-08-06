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В Долине Смерти в США сотни людей застряли из-за наводнения - РИА Новости, 06.08.2022
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В Долине Смерти в США сотни людей застряли из-за наводнения
В Долине Смерти в США сотни людей застряли из-за наводнения - РИА Новости, 06.08.2022
В Долине Смерти в США сотни людей застряли из-за наводнения
Все дороги в национальный парк Долина Смерти в США и из него перекрыты из-за наводнения, сотни человек не могут покинуть его территорию, сообщает служба... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T15:57
2022-08-06T15:57
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Все дороги в национальный парк Долина Смерти в США и из него перекрыты из-за наводнения, сотни человек не могут покинуть его территорию, сообщает служба национальных парков США."Пятого августа 2022 года беспрецедентное количество осадков вызвало значительное наводнение на территории национального парка Долина Смерти. Все дороги в парк и из парка в настоящее время закрыты… около 500 посетителей и 500 сотрудников не могут покинуть парк", - говорится в сообщении на сайте службы.Отмечается, что на данный момент сведений о пострадавших не поступало. Около 60 автомобилей находятся под завалами, в местном отеле затоплены номера.
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в мире, сша
15:57 06.08.2022
 
В Долине Смерти в США сотни людей застряли из-за наводнения

Дороги в национальный парк Долина Смерти в США перекрыты из-за наводнения

© AP PhotoДолина Смерти в США
Долина Смерти в США - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© AP Photo
Долина Смерти в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Все дороги в национальный парк Долина Смерти в США и из него перекрыты из-за наводнения, сотни человек не могут покинуть его территорию, сообщает служба национальных парков США.
"Пятого августа 2022 года беспрецедентное количество осадков вызвало значительное наводнение на территории национального парка Долина Смерти. Все дороги в парк и из парка в настоящее время закрыты… около 500 посетителей и 500 сотрудников не могут покинуть парк", - говорится в сообщении на сайте службы.
Отмечается, что на данный момент сведений о пострадавших не поступало. Около 60 автомобилей находятся под завалами, в местном отеле затоплены номера.
Последствия наводнения в штате Кентукки на востоке США - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
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