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В Долине Смерти в США сотни людей застряли из-за наводнения

В Долине Смерти в США сотни людей застряли из-за наводнения - РИА Новости, 06.08.2022

В Долине Смерти в США сотни людей застряли из-за наводнения

Все дороги в национальный парк Долина Смерти в США и из него перекрыты из-за наводнения, сотни человек не могут покинуть его территорию, сообщает служба... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T15:57

2022-08-06T15:57

2022-08-06T15:57

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сша

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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Все дороги в национальный парк Долина Смерти в США и из него перекрыты из-за наводнения, сотни человек не могут покинуть его территорию, сообщает служба национальных парков США."Пятого августа 2022 года беспрецедентное количество осадков вызвало значительное наводнение на территории национального парка Долина Смерти. Все дороги в парк и из парка в настоящее время закрыты… около 500 посетителей и 500 сотрудников не могут покинуть парк", - говорится в сообщении на сайте службы.Отмечается, что на данный момент сведений о пострадавших не поступало. Около 60 автомобилей находятся под завалами, в местном отеле затоплены номера.

https://ria.ru/20220729/navodnenie-1805748677.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша