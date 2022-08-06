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Володин заявил, что 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США - РИА Новости, 06.08.2022
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Володин заявил, что 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США
Володин заявил, что 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США - РИА Новости, 06.08.2022
Володин заявил, что 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США перед человечеством за преступления против мирных граждан. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T09:02
2022-08-06T13:58
в мире
сша
япония
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США перед человечеством за преступления против мирных граждан."Шестое и 9 августа должны стать днями покаяния Вашингтона перед человечеством за преступления, совершенные в отношении мирных граждан", — написал Володин в своем Telegram-канале.Спикер Госдумы отметил, что 6 августа 1945 года США сбросили атомную бомбу на Хиросиму, а после, через три дня — Нагасаки: города, не представлявшие никакой угрозы. Он добавил, что затем были Корея, Вьетнам, Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, Украина."Вашингтон убил сотни тысяч мирных жителей, исключительно чтобы показать свою мощь и запугать весь мир. На протяжении всей своей истории они основывали политику на колониальных принципах: разоряли, убивали, жили за счет других стран", — добавил Володин.В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями.
https://ria.ru/20220806/khirosima-1807175591.html
https://ria.ru/20220806/tseremoniya-1807680339.html
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япония
хиросима (префектура)
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в мире, сша, япония, хиросима (префектура), нагасаки (город), госдума рф, вячеслав володин
09:02 06.08.2022 (обновлено: 13:58 06.08.2022)
 
Володин заявил, что 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США

Спикер ГД Володин предложил сделать 6 и 9 августа днями покаяния США перед человечеством

© РИА Новости / Перейти в фотобанкХиросима после американской атомной бомбардировки
Хиросима после американской атомной бомбардировки - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
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Хиросима после американской атомной бомбардировки. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США перед человечеством за преступления против мирных граждан.
"Шестое и 9 августа должны стать днями покаяния Вашингтона перед человечеством за преступления, совершенные в отношении мирных граждан", — написал Володин в своем Telegram-канале.
Памятник жертвам атомной бомбардировки в августе 1945 года - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
02:36
День Хиросимы
Спикер Госдумы отметил, что 6 августа 1945 года США сбросили атомную бомбу на Хиросиму, а после, через три дня — Нагасаки: города, не представлявшие никакой угрозы. Он добавил, что затем были Корея, Вьетнам, Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, Украина.
"Вашингтон убил сотни тысяч мирных жителей, исключительно чтобы показать свою мощь и запугать весь мир. На протяжении всей своей истории они основывали политику на колониальных принципах: разоряли, убивали, жили за счет других стран", — добавил Володин.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями.
Женщина молится перед кенотафом о жертвах атомной бомбардировки в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
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В миреСШАЯпонияХиросима (префектура)Нагасаки (город)Госдума РФВячеслав Володин
 
 
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