22:06 06.08.2022 (обновлено: 22:21 06.08.2022)
Спецоперация, 6 августа: в Новой Каховке убит замглавы администрации
Спецоперация, 6 августа: в Новой Каховке убит замглавы администрации Виталий Гур
© РИА НовостиВоеннослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ на южном направлении специальной военной операции на Украине
МОСКВА 6 авг - РИА Новости. В Новой Каховке (Херсонская область) неизвестными убит замглавы местной администрации Виталий Гур, в него стреляли из автомата и пистолета, сообщил РИА Новости глава администрации Владимир Леонтьев. Украинские боевики "проявили" себя и в других регионах: артиллерийским обстрелам подверглись Алчевск (ЛНР) и Донецк, есть погибшие.
Херсонская область
В Новой Каховке (Херсонская область) неизвестными убит замглавы местной администрации Виталий Гур, в него стреляли из автомата и пистолета, сообщил РИА Новости глава администрации Владимир Леонтьев.
Обстрелы ДНР и ЛНР
Мирный житель 1942 года рождения погиб в Ясиноватой в ДНР из-за обстрела украинскими войсками. Трое жителя, в том числе женщина 1935 года рождения, были ранены в Донецке при срабатывании мин ПФМ-1 "Лепесток".
Реакция на обстрелы Запорожской АЭС накануне
Произведенный украинскими силовиками обстрел Запорожской АЭС вечером в пятницу, в результате которого были повреждены технические помещения и трубопроводы, в субботу обсуждался на самом высоком уровне - в ООН. Замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, выступая на мероприятии в ООН, заявил, что "ситуация очень опасная, может произойти катастрофа сродни Чернобыльской". Он напомнил, что ранее готовился визит сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Однако, по его словам, в последний самый момент "Секретариат ООН поездку не согласовал, а фактически сорвал".
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев предупредил на брифинге, что в случае катастрофы на ЗАЭС в зоне радиационного заражения (более 5,3 тысячи квадратных километров) окажется население Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, Донецкой и Луганской народных республик, приграничных районов России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии.
"В соответствии с международной конвенцией, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 года, указанные преступные действия украинских властей расцениваем как ядерный терроризм", - добавил Мизинцев.
Продолжение накачки оружием
Ответные удары Минобороны РФ
По сообщению Минобороны РФ, у Белогорки в Херсонской области ВКС РФ и артиллерия поразили пункт дислокации 46 украинской аэромобильной бригады, уничтожено свыше 400 человек. Также в результате ударов по боевым позициям украинских войск в Херсонской области уничтожены более 70 националистов, около 150 ранены.
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен украинский взвод РСЗО "Ольха" и американских "HIMARS" в Харьковской области.
ВКС уничтожили более 80 наёмников и 11 единиц техники в результате удара по опорному пункту "Иностранного легиона" в Днепропетровской области.
Из-за массовых потерь на Николаевском направлении украинские военные 59 мотопехотной, 61 пехотно-егерской и 35 бригады морской пехоты дезертируют.
Военные РФ уничтожили склад горючего более чем с 50 тысячами тонн дизельного топлива для военной техники группировки войск "Днепр".
ВКС РФ за сутки уничтожили 2 украинских Су-25 – один в ходе воздушного боя в районе Солнцево Кировоградской области и один средствами ПВО в районе Радгоспного в Херсонской области.
Подавлены 5 украинских взводов РСЗО "Град", 3 взвода САУ "Гвоздика", 4 взвода гаубиц Д-30 в районах ДНР и Николаевской области.
За сутки на Украине поражены пункт управления 10-й горно-штурмовой бригады, силы и техника в 135 районах, уничтожены 2 склада с вооружением.
Встречи в Сочи
По итогам переговоров в Сочи президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предложил Владимиру Путину провести встречу с Владимиром Зеленским в Турции.
Свою встречу в Сочи с Путиным, а также министром обороны РФ Сергеем Шойгу провел и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он сообщил, что поговорил с президентом РФ о чеченских бойцах, выполняющих задачи на Украине, президент высоко оценил их боевые заслуги и вклад в освобождение ЛНР.