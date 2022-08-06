https://ria.ru/20220806/spetsoperatsiya-1807789717.html

Спецоперация, 6 августа: в Новой Каховке убит замглавы администрации

Спецоперация, 6 августа: в Новой Каховке убит замглавы администрации - РИА Новости, 06.08.2022

Спецоперация, 6 августа: в Новой Каховке убит замглавы администрации

В Новой Каховке (Херсонская область) неизвестными убит замглавы местной администрации Виталий Гур, в него стреляли из автомата и пистолета, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T22:06

2022-08-06T22:06

2022-08-06T22:21

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

херсонская область

луганская народная республика

запорожская аэс

оон

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА 6 авг - РИА Новости. В Новой Каховке (Херсонская область) неизвестными убит замглавы местной администрации Виталий Гур, в него стреляли из автомата и пистолета, сообщил РИА Новости глава администрации Владимир Леонтьев. Украинские боевики "проявили" себя и в других регионах: артиллерийским обстрелам подверглись Алчевск (ЛНР) и Донецк, есть погибшие.Херсонская областьВ Новой Каховке (Херсонская область) неизвестными убит замглавы местной администрации Виталий Гур, в него стреляли из автомата и пистолета, сообщил РИА Новости глава администрации Владимир Леонтьев.Автомобилям жителей Херсонской области, которые получили гражданство России, будут выдавать государственные номера регистрации с кодом 184, сообщил представитель ГИБДД.Обстрелы ДНР и ЛНРМирный житель 1942 года рождения погиб в Ясиноватой в ДНР из-за обстрела украинскими войсками. Трое жителя, в том числе женщина 1935 года рождения, были ранены в Донецке при срабатывании мин ПФМ-1 "Лепесток".Реакция на обстрелы Запорожской АЭС наканунеПроизведенный украинскими силовиками обстрел Запорожской АЭС вечером в пятницу, в результате которого были повреждены технические помещения и трубопроводы, в субботу обсуждался на самом высоком уровне - в ООН. Замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, выступая на мероприятии в ООН, заявил, что "ситуация очень опасная, может произойти катастрофа сродни Чернобыльской". Он напомнил, что ранее готовился визит сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Однако, по его словам, в последний самый момент "Секретариат ООН поездку не согласовал, а фактически сорвал".Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев предупредил на брифинге, что в случае катастрофы на ЗАЭС в зоне радиационного заражения (более 5,3 тысячи квадратных километров) окажется население Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, Донецкой и Луганской народных республик, приграничных районов России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии."В соответствии с международной конвенцией, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 года, указанные преступные действия украинских властей расцениваем как ядерный терроризм", - добавил Мизинцев.Продолжение накачки оружиемВласти Северной Македонии передают Украине четыре штурмовика Су-25, которые были куплены у Киева в 2001 году.Ответные удары Минобороны РФПо сообщению Минобороны РФ, у Белогорки в Херсонской области ВКС РФ и артиллерия поразили пункт дислокации 46 украинской аэромобильной бригады, уничтожено свыше 400 человек. Также в результате ударов по боевым позициям украинских войск в Херсонской области уничтожены более 70 националистов, около 150 ранены.В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен украинский взвод РСЗО "Ольха" и американских "HIMARS" в Харьковской области.ВКС уничтожили более 80 наёмников и 11 единиц техники в результате удара по опорному пункту "Иностранного легиона" в Днепропетровской области.Из-за массовых потерь на Николаевском направлении украинские военные 59 мотопехотной, 61 пехотно-егерской и 35 бригады морской пехоты дезертируют.Военные РФ уничтожили склад горючего более чем с 50 тысячами тонн дизельного топлива для военной техники группировки войск "Днепр".ВКС РФ за сутки уничтожили 2 украинских Су-25 – один в ходе воздушного боя в районе Солнцево Кировоградской области и один средствами ПВО в районе Радгоспного в Херсонской области.Подавлены 5 украинских взводов РСЗО "Град", 3 взвода САУ "Гвоздика", 4 взвода гаубиц Д-30 в районах ДНР и Николаевской области.За сутки на Украине поражены пункт управления 10-й горно-штурмовой бригады, силы и техника в 135 районах, уничтожены 2 склада с вооружением.Встречи в СочиПо итогам переговоров в Сочи президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предложил Владимиру Путину провести встречу с Владимиром Зеленским в Турции.Свою встречу в Сочи с Путиным, а также министром обороны РФ Сергеем Шойгу провел и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он сообщил, что поговорил с президентом РФ о чеченских бойцах, выполняющих задачи на Украине, президент высоко оценил их боевые заслуги и вклад в освобождение ЛНР.

https://ria.ru/20220806/pokushenie-1807761979.html

https://ria.ru/20220728/ukraina-1805415064.html

https://ria.ru/20220806/minoborony-1807784328.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220806/sotrudnichestvo-1807776523.html

россия

херсонская область

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, херсонская область , луганская народная республика, запорожская аэс, оон, войска воздушно-космической обороны, су-25, владимир леонтьев (новая каховка)