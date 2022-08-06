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В Минобороны рассказали об эвакуации людей из опасных районов Украины - РИА Новости, 06.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220806/spetsoperatsiya-1807786583.html
В Минобороны рассказали об эвакуации людей из опасных районов Украины
В Минобороны рассказали об эвакуации людей из опасных районов Украины - РИА Новости, 06.08.2022
В Минобороны рассказали об эвакуации людей из опасных районов Украины
Россия несмотря на противодействие киевских властей эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР 3,15 миллиона человек, заявил в среду на брифинге... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T21:43
2022-08-06T21:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия несмотря на противодействие киевских властей эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР 3,15 миллиона человек, заявил в среду на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на жесткое противодействие киевского режима за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 407 человек, в том числе 4 311 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 155 253 человека, из которых 498 773 ребенка", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что границу России пересекли почти 524 тысяч личных автомобилей.Мизинцев рассказал, что в РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев. Также, по его словам, от желающих эвакуироваться продолжают поступать обращения.
https://ria.ru/20220803/vsu-1806997974.html
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в мире, украина, россия, донбасс
21:43 06.08.2022
 
В Минобороны рассказали об эвакуации людей из опасных районов Украины

Минобороны: Россия эвакуировала 3,15 миллиона человек с Украины, из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкМирные жители во время эвакуации, организованной бойцами военной комендатуры Северодонецка совместно с военными ЛНР
Мирные жители во время эвакуации, организованной бойцами военной комендатуры Северодонецка совместно с военными ЛНР - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Мирные жители во время эвакуации, организованной бойцами военной комендатуры Северодонецка совместно с военными ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия несмотря на противодействие киевских властей эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР 3,15 миллиона человек, заявил в среду на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на жесткое противодействие киевского режима за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 407 человек, в том числе 4 311 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 155 253 человека, из которых 498 773 ребенка", - сказал Мизинцев.
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Мизинцев рассказал, что в РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев. Также, по его словам, от желающих эвакуироваться продолжают поступать обращения.
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