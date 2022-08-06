В Минобороны рассказали об эвакуации людей из опасных районов Украины
Минобороны: Россия эвакуировала 3,15 миллиона человек с Украины, из ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкМирные жители во время эвакуации, организованной бойцами военной комендатуры Северодонецка совместно с военными ЛНР
Мирные жители во время эвакуации, организованной бойцами военной комендатуры Северодонецка совместно с военными ЛНР. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия несмотря на противодействие киевских властей эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР 3,15 миллиона человек, заявил в среду на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на жесткое противодействие киевского режима за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 407 человек, в том числе 4 311 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 155 253 человека, из которых 498 773 ребенка", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что границу России пересекли почти 524 тысяч личных автомобилей.
Мизинцев рассказал, что в РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев. Также, по его словам, от желающих эвакуироваться продолжают поступать обращения.