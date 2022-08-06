https://ria.ru/20220806/spetsoperatsiya-1807786583.html

В Минобороны рассказали об эвакуации людей из опасных районов Украины

В Минобороны рассказали об эвакуации людей из опасных районов Украины - РИА Новости, 06.08.2022

В Минобороны рассказали об эвакуации людей из опасных районов Украины

Россия несмотря на противодействие киевских властей эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР 3,15 миллиона человек, заявил в среду на брифинге... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T21:43

2022-08-06T21:43

2022-08-06T21:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

донбасс

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия несмотря на противодействие киевских властей эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР 3,15 миллиона человек, заявил в среду на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на жесткое противодействие киевского режима за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 407 человек, в том числе 4 311 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 155 253 человека, из которых 498 773 ребенка", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что границу России пересекли почти 524 тысяч личных автомобилей.Мизинцев рассказал, что в РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев. Также, по его словам, от желающих эвакуироваться продолжают поступать обращения.

https://ria.ru/20220803/vsu-1806997974.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, донбасс