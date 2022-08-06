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ВС России уничтожили пункт дислокации аэромобильной бригады ВСУ в Белогорке
ВС России уничтожили пункт дислокации аэромобильной бригады ВСУ в Белогорке - РИА Новости, 06.08.2022
ВС России уничтожили пункт дислокации аэромобильной бригады ВСУ в Белогорке
Вооруженные силы России ударами авиации и огнем артиллерии уничтожили в Херсонской области пункт дислокации 46-й украинской аэромобильной бригады, сообщили в... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T13:02
2022-08-06T13:02
2022-08-06T17:52
в мире
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Вооруженные силы России ударами авиации и огнем артиллерии уничтожили в Херсонской области пункт дислокации 46-й украинской аэромобильной бригады, сообщили в субботу журналистам в Минобороны России."В районе населенного пункта Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС России и огнем артиллерийских подразделений поражен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Уничтожено свыше 400 националистов", — сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220806/ukraina-1807716521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, херсонская область , войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
13:02 06.08.2022 (обновлено: 17:52 06.08.2022)
ВС России уничтожили пункт дислокации аэромобильной бригады ВСУ в Белогорке
Минобороны: ВС уничтожили аэромобильную бригаду ВСУ в Белогорке в Херсонской области