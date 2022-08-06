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ВС России уничтожили пункт дислокации аэромобильной бригады ВСУ в Белогорке

ВС России уничтожили пункт дислокации аэромобильной бригады ВСУ в Белогорке - РИА Новости, 06.08.2022

ВС России уничтожили пункт дислокации аэромобильной бригады ВСУ в Белогорке

Вооруженные силы России ударами авиации и огнем артиллерии уничтожили в Херсонской области пункт дислокации 46-й украинской аэромобильной бригады, сообщили в... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T13:02

2022-08-06T13:02

2022-08-06T17:52

в мире

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Вооруженные силы России ударами авиации и огнем артиллерии уничтожили в Херсонской области пункт дислокации 46-й украинской аэромобильной бригады, сообщили в субботу журналистам в Минобороны России."В районе населенного пункта Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС России и огнем артиллерийских подразделений поражен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Уничтожено свыше 400 националистов", — сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220806/ukraina-1807716521.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, херсонская область , войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины