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ВС России уничтожили пункт дислокации аэромобильной бригады ВСУ в Белогорке - РИА Новости, 06.08.2022
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ВС России уничтожили пункт дислокации аэромобильной бригады ВСУ в Белогорке
ВС России уничтожили пункт дислокации аэромобильной бригады ВСУ в Белогорке - РИА Новости, 06.08.2022
ВС России уничтожили пункт дислокации аэромобильной бригады ВСУ в Белогорке
Вооруженные силы России ударами авиации и огнем артиллерии уничтожили в Херсонской области пункт дислокации 46-й украинской аэромобильной бригады, сообщили в... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T13:02
2022-08-06T17:52
в мире
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Вооруженные силы России ударами авиации и огнем артиллерии уничтожили в Херсонской области пункт дислокации 46-й украинской аэромобильной бригады, сообщили в субботу журналистам в Минобороны России."В районе населенного пункта Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС России и огнем артиллерийских подразделений поражен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Уничтожено свыше 400 националистов", — сказали в ведомстве.
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в мире, россия, херсонская область , войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
13:02 06.08.2022 (обновлено: 17:52 06.08.2022)
 
ВС России уничтожили пункт дислокации аэромобильной бригады ВСУ в Белогорке

Минобороны: ВС уничтожили аэромобильную бригаду ВСУ в Белогорке в Херсонской области

© РИА НовостиВоеннослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ на южном направлении специальной военной операции на Украине
Военнослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ на южном направлении специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости
Военнослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ на южном направлении специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Вооруженные силы России ударами авиации и огнем артиллерии уничтожили в Херсонской области пункт дислокации 46-й украинской аэромобильной бригады, сообщили в субботу журналистам в Минобороны России.
"В районе населенного пункта Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС России и огнем артиллерийских подразделений поражен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Уничтожено свыше 400 националистов", — сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонская областьВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы Украины
 
 
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