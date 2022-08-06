https://ria.ru/20220806/spasateli-1807711435.html

Столичные спасатели усилили контроль безопасности на городских водоемах

Столичные спасатели усилили контроль безопасности на городских водоемах - РИА Новости, 06.08.2022

Столичные спасатели усилили контроль безопасности на городских водоемах

Столичные спасатели усилили контроль безопасности на городских водоемах из-за жары, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T12:12

2022-08-06T12:12

2022-08-06T12:12

москва

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Столичные спасатели усилили контроль безопасности на городских водоемах из-за жары, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, так как из-за жаркой погоды в разы выросло число отдыхающих у водоемов. Проводится патрулирование водных акваторий на современных катерах для оперативного выявления и предотвращения происшествий. Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище", - сказал Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что все водоемы в зонах отдыха с купанием перед открытием обследовали водолазы. В течение сезона проводятся дополнительные проверки."Безопасность в местах отдыха обеспечивают работники 25 поисково-спасательных станций и спасательных постов Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. В связи с установлением жаркой погоды ежедневно на дежурство выходят 113 спасателей, они патрулируют зоны ответственности станций на катерах и пешим порядком, беседуют с отдыхающими, напоминая им правила безопасности во время пребывания у воды", - рассказал Бирюков.Уточняется, что для мониторинга обстановки на водоемах используются беспилотные летательные аппараты. Их применение позволяет предупреждать опасные ситуации и оперативно оказывать помощь пострадавшим.Глава комплекса городского хозяйства еще раз напомнил москвичам и гостям столицы о необходимости неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха у водоемов, купаться только в разрешенных местах и не оставлять без присмотра детей.

https://ria.ru/20220806/zhara-1807699490.html

https://realty.ria.ru/20220805/moskva-1807165421.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)