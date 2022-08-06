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Корпорация Ball потеряла 435 миллионов долларов из-за ухода из России - РИА Новости, 06.08.2022
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Корпорация Ball потеряла 435 миллионов долларов из-за ухода из России
Корпорация Ball потеряла 435 миллионов долларов из-за ухода из России - РИА Новости, 06.08.2022
Корпорация Ball потеряла 435 миллионов долларов из-за ухода из России
Решение американского производителя алюминиевой упаковки Ball Corporation о приостановке инвестиций и продаже российского бизнеса привело к значительному... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T14:35
2022-08-06T14:35
экономика
челябинская область
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Решение американского производителя алюминиевой упаковки Ball Corporation о приостановке инвестиций и продаже российского бизнеса привело к значительному обесцениваю активов, сообщается в отчете корпорации за второй квартал 2022 года.Помимо этого, в отчетности отмечается, что на российский рынок в 2021 году приходилось около четырех процентов от всей чистой выручки и восьми процентов от всей операционной прибыли."На наши заводы в России приходилось около пяти процентов от общего объема выпущенных банок, который составил 112,5 миллиарда штук", — указывается в документе.Корпорация Ball владеет тремя заводами в России — в Московской, Ленинградской и Челябинской областях.
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экономика, челябинская область, россия, санкции в отношении россии
14:35 06.08.2022
 
Корпорация Ball потеряла 435 миллионов долларов из-за ухода из России

Корпорация Ball потеряла 435 миллионов долларов из-за ухода с российского рынка

CC0 / rusticusa / Алюминиевая банка
Алюминиевая банка - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
CC0 / rusticusa /
Алюминиевая банка. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Решение американского производителя алюминиевой упаковки Ball Corporation о приостановке инвестиций и продаже российского бизнеса привело к значительному обесцениваю активов, сообщается в отчете корпорации за второй квартал 2022 года.
"Компания провела анализ ожидаемой возмещаемости денежных потоков, чтобы оценить справедливую стоимость долгосрочных активов, и зафиксировала убыток в размере 435 миллионов долларов", — указывается в документе.
Помимо этого, в отчетности отмечается, что на российский рынок в 2021 году приходилось около четырех процентов от всей чистой выручки и восьми процентов от всей операционной прибыли.
"На наши заводы в России приходилось около пяти процентов от общего объема выпущенных банок, который составил 112,5 миллиарда штук", — указывается в документе.
Корпорация Ball владеет тремя заводами в России — в Московской, Ленинградской и Челябинской областях.
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ЭкономикаЧелябинская областьРоссияСанкции в отношении России
 
 
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