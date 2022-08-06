https://ria.ru/20220806/sanktsii-1807727547.html
Корпорация Ball потеряла 435 миллионов долларов из-за ухода из России
Корпорация Ball потеряла 435 миллионов долларов из-за ухода из России - РИА Новости, 06.08.2022
Корпорация Ball потеряла 435 миллионов долларов из-за ухода из России
Решение американского производителя алюминиевой упаковки Ball Corporation о приостановке инвестиций и продаже российского бизнеса привело к значительному... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T14:35
2022-08-06T14:35
2022-08-06T14:35
экономика
челябинская область
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152969/87/1529698768_0:288:5520:3393_1920x0_80_0_0_7f199be72b354665e874d1b156987053.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Решение американского производителя алюминиевой упаковки Ball Corporation о приостановке инвестиций и продаже российского бизнеса привело к значительному обесцениваю активов, сообщается в отчете корпорации за второй квартал 2022 года.Помимо этого, в отчетности отмечается, что на российский рынок в 2021 году приходилось около четырех процентов от всей чистой выручки и восьми процентов от всей операционной прибыли."На наши заводы в России приходилось около пяти процентов от общего объема выпущенных банок, который составил 112,5 миллиарда штук", — указывается в документе.Корпорация Ball владеет тремя заводами в России — в Московской, Ленинградской и Челябинской областях.
https://ria.ru/20220729/renault-1805811393.html
челябинская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152969/87/1529698768_307:0:5214:3680_1920x0_80_0_0_df55c393c5b2e426c289c28f3b8ae404.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, челябинская область, россия, санкции в отношении россии
Корпорация Ball потеряла 435 миллионов долларов из-за ухода из России
Корпорация Ball потеряла 435 миллионов долларов из-за ухода с российского рынка