https://ria.ru/20220806/sanktsii-1807727547.html

Корпорация Ball потеряла 435 миллионов долларов из-за ухода из России

Корпорация Ball потеряла 435 миллионов долларов из-за ухода из России - РИА Новости, 06.08.2022

Корпорация Ball потеряла 435 миллионов долларов из-за ухода из России

Решение американского производителя алюминиевой упаковки Ball Corporation о приостановке инвестиций и продаже российского бизнеса привело к значительному... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T14:35

2022-08-06T14:35

2022-08-06T14:35

экономика

челябинская область

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Решение американского производителя алюминиевой упаковки Ball Corporation о приостановке инвестиций и продаже российского бизнеса привело к значительному обесцениваю активов, сообщается в отчете корпорации за второй квартал 2022 года.Помимо этого, в отчетности отмечается, что на российский рынок в 2021 году приходилось около четырех процентов от всей чистой выручки и восьми процентов от всей операционной прибыли."На наши заводы в России приходилось около пяти процентов от общего объема выпущенных банок, который составил 112,5 миллиарда штук", — указывается в документе.Корпорация Ball владеет тремя заводами в России — в Московской, Ленинградской и Челябинской областях.

https://ria.ru/20220729/renault-1805811393.html

челябинская область

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, челябинская область, россия, санкции в отношении россии