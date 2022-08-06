Рейтинг@Mail.ru
СМИ: укрепление рубля стало "головной болью" для иностранцев - РИА Новости, 06.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220806/rubl-1807682691.html
СМИ: укрепление рубля стало "головной болью" для иностранцев
СМИ: укрепление рубля стало "головной болью" для иностранцев - РИА Новости, 06.08.2022
СМИ: укрепление рубля стало "головной болью" для иностранцев
Укрепление рубля стало головной болью для западных банков, пишет Bloomberg. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T06:09
2022-08-06T12:12
в мире
россия
европа
рубль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155192/82/1551928206_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_17193e65286f912c3fef7d6b585d8067.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Укрепление рубля стало головной болью для западных банков, пишет Bloomberg.Покинувшие Россию иностранные компании терпят огромные убытки, отмечает издание. Как рассказал исполнительный директор австрийского Raiffeisen Bank Иоганн Штробль, на фоне укрепления рубля прибыль его банка растет, но для тех, кто решил ликвидировать бизнес в России, крепкая российская валюта создает проблемы.В частности, французский кредитный банк Societe Generale SA подтвердил, что из-за ухода из России его доналоговые потери по итогам второго квартала составили 3,3 миллиарда евро.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Однако все это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав топливный кризис и рост цен на продукты питания.При этом, как писал британский журнал Economist, российская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на беспрецедентные санкции. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также признавал, что российский рубль хорошо противостоит западным рестрикциям.По словам Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Полную версию материала читайте на ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220712/kursoobrazovanie-1801841156.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155192/82/1551928206_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_5f4ae116f4224f7eb7f53ca6396d2e21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, рубль
06:09 06.08.2022 (обновлено: 12:12 06.08.2022)
 
СМИ: укрепление рубля стало "головной болью" для иностранцев

Bloomberg назвал укрепление рубля головной болью для западных банков в России

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Укрепление рубля стало головной болью для западных банков, пишет Bloomberg.
Покинувшие Россию иностранные компании терпят огромные убытки, отмечает издание. Как рассказал исполнительный директор австрийского Raiffeisen Bank Иоганн Штробль, на фоне укрепления рубля прибыль его банка растет, но для тех, кто решил ликвидировать бизнес в России, крепкая российская валюта создает проблемы.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 01:14
Глава Минфина назвал доллар и евро "токсичными" для России
В частности, французский кредитный банк Societe Generale SA подтвердил, что из-за ухода из России его доналоговые потери по итогам второго квартала составили 3,3 миллиарда евро.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Однако все это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав топливный кризис и рост цен на продукты питания.
При этом, как писал британский журнал Economist, российская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на беспрецедентные санкции. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также признавал, что российский рубль хорошо противостоит западным рестрикциям.
По словам Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Полную версию материала читайте на ИноСМИ >>>
 
В миреРоссияЕвропаРубль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала