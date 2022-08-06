https://ria.ru/20220806/rubl-1807682691.html

СМИ: укрепление рубля стало "головной болью" для иностранцев

СМИ: укрепление рубля стало "головной болью" для иностранцев - РИА Новости, 06.08.2022

СМИ: укрепление рубля стало "головной болью" для иностранцев

Укрепление рубля стало головной болью для западных банков, пишет Bloomberg. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T06:09

2022-08-06T06:09

2022-08-06T12:12

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Укрепление рубля стало головной болью для западных банков, пишет Bloomberg.Покинувшие Россию иностранные компании терпят огромные убытки, отмечает издание. Как рассказал исполнительный директор австрийского Raiffeisen Bank Иоганн Штробль, на фоне укрепления рубля прибыль его банка растет, но для тех, кто решил ликвидировать бизнес в России, крепкая российская валюта создает проблемы.В частности, французский кредитный банк Societe Generale SA подтвердил, что из-за ухода из России его доналоговые потери по итогам второго квартала составили 3,3 миллиарда евро.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Однако все это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав топливный кризис и рост цен на продукты питания.При этом, как писал британский журнал Economist, российская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на беспрецедентные санкции. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также признавал, что российский рубль хорошо противостоит западным рестрикциям.По словам Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Полную версию материала читайте на ИноСМИ >>>

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в мире, россия, европа, рубль