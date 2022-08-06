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"Троянский конь" Путина сбил с толку лидеров ЕС, пишет FP - РИА Новости, 06.08.2022
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"Троянский конь" Путина сбил с толку лидеров ЕС, пишет FP
"Троянский конь" Путина сбил с толку лидеров ЕС, пишет FP - РИА Новости, 06.08.2022
"Троянский конь" Путина сбил с толку лидеров ЕС, пишет FP
Отношение к России премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сбивает с толку европейских лидеров, пишет Аманда Коукли для издания Foreign Policy. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T09:25
2022-08-06T11:47
в мире
россия
евросоюз
венгрия
будапешт
владимир путин
виктор орбан
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Отношение к России премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сбивает с толку европейских лидеров, пишет Аманда Коукли для издания Foreign Policy.Венгерского премьера она называет "троянским конем Путина внутри Европейского союза"."В очередной раз лидеры ЕС задаются вопросом, что стоит за почти навязчивым почтением Будапешта к Кремлю", — говорится в публикации. По мнению автора, Венгрия доставляет серьезные неудобства Брюсселю. В частности, недавно недовольство европейских лидеров вызвало несогласие Орбана с единой политикой в отношении иммиграции и меньшинств. Однако это лишь малая часть проблем со стороны Будапешта, отмечается в статье. Более насущным вопросом Коукли считает то, что Венгрия продолжает давить на ЕС, например, в вопросе энергетики. Так, Орбан выступил против решения стран Евросоюза сократить потребление газа на 15 процентов и назвал это еще одним шагом к военной экономике, пишет обозреватель. Она приходит к выводу, что такая политика Будапешта говорит о явном отсутствии единства в Европе. C первых дней украинского конфликта Венгрия, в отличие от других западных стран, ни разу прямо не критиковала Москву. Более того, венгерские власти регулярно выступают против антироссийских санкций и даже задержали принятие шестого пакета ограничений, напоминает автор. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан постоянно критикует ЕС за позицию в украинском кризисе. По его мнению, санкционная стратегия Брюсселя провалилась и ее нужно изменить. Кроме того, Орбан полагает, что миру грозит глобальный кризис, и особую озабоченность у него вызывает ситуация с энергоносителями. Будапешт уже объявил чрезвычайное положение в энергетике и ведет с Россией переговоры о закупке дополнительных объемов газа.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220806/ssha-1807613539.html
https://ria.ru/20220726/raskol-1804918999.html
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россия
венгрия
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в мире, россия, евросоюз, венгрия, будапешт, владимир путин, виктор орбан
09:25 06.08.2022 (обновлено: 11:47 06.08.2022)
 
"Троянский конь" Путина сбил с толку лидеров ЕС, пишет FP

FP пишет, что отношение премьера Венгрии Орбана к России сбило с толку лидеров ЕС

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Отношение к России премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сбивает с толку европейских лидеров, пишет Аманда Коукли для издания Foreign Policy.
Венгерского премьера она называет "троянским конем Путина внутри Европейского союза".
"В очередной раз лидеры ЕС задаются вопросом, что стоит за почти навязчивым почтением Будапешта к Кремлю", — говорится в публикации.
По мнению автора, Венгрия доставляет серьезные неудобства Брюсселю. В частности, недавно недовольство европейских лидеров вызвало несогласие Орбана с единой политикой в отношении иммиграции и меньшинств. Однако это лишь малая часть проблем со стороны Будапешта, отмечается в статье.
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США не хотят терять русских заложников
Более насущным вопросом Коукли считает то, что Венгрия продолжает давить на ЕС, например, в вопросе энергетики. Так, Орбан выступил против решения стран Евросоюза сократить потребление газа на 15 процентов и назвал это еще одним шагом к военной экономике, пишет обозреватель.
Она приходит к выводу, что такая политика Будапешта говорит о явном отсутствии единства в Европе. C первых дней украинского конфликта Венгрия, в отличие от других западных стран, ни разу прямо не критиковала Москву. Более того, венгерские власти регулярно выступают против антироссийских санкций и даже задержали принятие шестого пакета ограничений, напоминает автор.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
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СМИ: в Европе зреет серьезный раскол из-за газа
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан постоянно критикует ЕС за позицию в украинском кризисе. По его мнению, санкционная стратегия Брюсселя провалилась и ее нужно изменить. Кроме того, Орбан полагает, что миру грозит глобальный кризис, и особую озабоченность у него вызывает ситуация с энергоносителями. Будапешт уже объявил чрезвычайное положение в энергетике и ведет с Россией переговоры о закупке дополнительных объемов газа.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо.
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
24 июля, 13:31
Орбан предал ЕС из-за России, пишет Spectator
 
В миреРоссияЕвросоюзВенгрияБудапештВладимир ПутинВиктор Орбан
 
 
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