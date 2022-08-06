https://ria.ru/20220806/provokatsiya-1807784530.html

Минобороны сообщило о подготовке Киевом провокации в пригороде Славянска

Минобороны сообщило о подготовке Киевом провокации в пригороде Славянска - РИА Новости, 06.08.2022

Минобороны сообщило о подготовке Киевом провокации в пригороде Славянска

Украинские военные планируют совершить очередную масштабную провокацию с гибелью мирных жителей в пригороде Славянске Донецкой Народной Республики и обвинить в... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T21:34

2022-08-06T21:34

2022-08-06T23:29

в мире

россия

славянск

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинские военные планируют совершить очередную масштабную провокацию с гибелью мирных жителей в пригороде Славянске Донецкой Народной Республики и обвинить в этом российскую армию, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев."Достоверно известно, что командование ВСУ силами 72-го центра информационно-психологических операций готовит провокацию с гибелью мирного населения якобы в результате неизбирательных ударов российских вооруженных сил", — сообщил он.По словам генерала, для этого украинские боевики развернули в пригороде Славянска минометные расчеты, с помощью которых они обстреляют места проживания местного населения и беженцев (улица Геологическая) во время раздачи гуманитарной помощи.Кроме того, в город уже прибыли иностранные журналисты, которые подготовят и распространят в западных и украинских СМИ фотографии и видеозаписи, свидетельствующие об "убийствах мирных жителей русскими", добавил Мизинцев.Таким образом, Москва предупреждает мировое сообщество о готовящейся киевскими властями циничной провокации, в результате которой могут пострадать мирные граждане, заключил он.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

https://ria.ru/20220806/donbass-1807745712.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, славянск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, донецкая народная республика, владимир путин