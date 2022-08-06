https://ria.ru/20220806/pomosch-1807672765.html
СМИ: ЕС подготовил новый план помощи Украине взамен блокированного ФРГ
СМИ: ЕС подготовил новый план помощи Украине взамен блокированного ФРГ - РИА Новости, 06.08.2022
СМИ: ЕС подготовил новый план помощи Украине взамен блокированного ФРГ
Европейская комиссия подготовила новый проект финансовой помощи Украине на 8 миллиардов евро в виде сочетания грантов и кредитов, пишет европейское издание... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T01:11
2022-08-06T01:11
2022-08-06T01:13
в мире
владимир зеленский
украина
германия
евросоюз
еврокомиссия
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780477783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3583a3922df999a17383cd8e949b9ea3.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Европейская комиссия подготовила новый проект финансовой помощи Украине на 8 миллиардов евро в виде сочетания грантов и кредитов, пишет европейское издание Politicoсо ссылкой на двух чиновников ЕС.Новый проект появился после того, как Германия отказалась предоставить кредитные гарантии для Украины на сумму до 9 миллиардов евро. "Берлин утверждал, что Киеву, который уже по уши в долгах, лучше предоставить гранты", - говорится в статье.По новой схеме Евросоюз, должен выделить до пяти миллиардов евро в виде долгосрочных кредитов под гарантии, предоставленные странами ЕС, в соответствии с их вкладом в бюджет блока. Процентные платежи будут субсидироваться из бюджета Евросоюза. По словам чиновников, оставшаяся сумма, около трех миллиардов евро, будет предоставлена в виде грантов.Еврокомиссия в мае предложила направить Украине макрофинансовую поддержку на сумму до 9 миллиардов евро. Кредит в миллиард евро из этого пакета был затем официально предложен Еврокомиссией и одобрен Европарламентом и Советом стран ЕС, первый транш был направлен Киеву 1 августа. Для перечисления этих средств ЕК были не нужны дополнительные гарантии стран, она могла сделать это в рамках нынешнего многолетнего финансового плана ЕС, из которого составляются ежегодные бюджеты союза.Оставшаяся сумма в размере до 8 миллиардов евро из объявленной в мае макрофинансовой помощи пока не было официально предложена Еврокомиссией. Владимир Зеленский обвинил Евросоюз в том, что тот якобы искусственно задерживает выделение денег Украине.
https://ria.ru/20220719/evrosoyuz-1803203450.html
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780477783_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_547af8aacd47482fa7fb9e631e036b56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, германия, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
01:11 06.08.2022 (обновлено: 01:13 06.08.2022)
СМИ: ЕС подготовил новый план помощи Украине взамен блокированного ФРГ
Politico: Еврокомиссия подготовила новый проект помощи Украине на восемь миллиардов евро