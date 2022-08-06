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СМИ: ЕС подготовил новый план помощи Украине взамен блокированного ФРГ

СМИ: ЕС подготовил новый план помощи Украине взамен блокированного ФРГ - РИА Новости, 06.08.2022

СМИ: ЕС подготовил новый план помощи Украине взамен блокированного ФРГ

Европейская комиссия подготовила новый проект финансовой помощи Украине на 8 миллиардов евро в виде сочетания грантов и кредитов, пишет европейское издание... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T01:11

2022-08-06T01:11

2022-08-06T01:13

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Европейская комиссия подготовила новый проект финансовой помощи Украине на 8 миллиардов евро в виде сочетания грантов и кредитов, пишет европейское издание Politicoсо ссылкой на двух чиновников ЕС.Новый проект появился после того, как Германия отказалась предоставить кредитные гарантии для Украины на сумму до 9 миллиардов евро. "Берлин утверждал, что Киеву, который уже по уши в долгах, лучше предоставить гранты", - говорится в статье.По новой схеме Евросоюз, должен выделить до пяти миллиардов евро в виде долгосрочных кредитов под гарантии, предоставленные странами ЕС, в соответствии с их вкладом в бюджет блока. Процентные платежи будут субсидироваться из бюджета Евросоюза. По словам чиновников, оставшаяся сумма, около трех миллиардов евро, будет предоставлена ​​в виде грантов.Еврокомиссия в мае предложила направить Украине макрофинансовую поддержку на сумму до 9 миллиардов евро. Кредит в миллиард евро из этого пакета был затем официально предложен Еврокомиссией и одобрен Европарламентом и Советом стран ЕС, первый транш был направлен Киеву 1 августа. Для перечисления этих средств ЕК были не нужны дополнительные гарантии стран, она могла сделать это в рамках нынешнего многолетнего финансового плана ЕС, из которого составляются ежегодные бюджеты союза.Оставшаяся сумма в размере до 8 миллиардов евро из объявленной в мае макрофинансовой помощи пока не было официально предложена Еврокомиссией. Владимир Зеленский обвинил Евросоюз в том, что тот якобы искусственно задерживает выделение денег Украине.

https://ria.ru/20220719/evrosoyuz-1803203450.html

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в мире, владимир зеленский, украина, германия, евросоюз, еврокомиссия, европарламент