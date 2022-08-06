Показания погибших в СИЗО в Еленовке азовцев используют в суде
Мирошник заявил, что показания погибших в СИЗО в Еленовке азовцев используют в суде
Молоток судьи. Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что при украинском обстреле СИЗО в Еленовке погибли около 20 боевиков признанного в РФ террористическим и запрещенного батальона "Азов"*, но показания, которые они давали, используют в суде и трибунале.
Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Украина нанесла удар американскими РСЗО HIMARS по СИЗО в Еленовке сразу после того, как пленные боевики начали давать показания.
"Во время украинского обстрела СИЗО в Еленовке было убило около 20 боевиков "Азова", но их показания используют в суде и трибунале", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
По его словам, в следственных органах ДНР заявили, что среди убитых "были фигуранты уголовных дел, готовых к передаче в суд". Уголовные дела в отношении убитых будут закрыты по нереабилитирующим обстоятельствам. При этом их показания будут использованы следствием в рамках других уголовных дел в отношении других обвиняемых, добавил он.
Как сообщали ранее в Минобороны России, при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики начали давать показания.
В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке. Как отмечали на днях в ООН, генсек Антониу Гутерреш получил запросы на расследование и от России, и от Украины. Возможность такого расследования, по заявлению представителя ООН, изучается.
*Запрещенная в России террористическая организация
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