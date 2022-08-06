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Показания погибших в СИЗО в Еленовке азовцев используют в суде - РИА Новости, 06.08.2022
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Показания погибших в СИЗО в Еленовке азовцев используют в суде
Показания погибших в СИЗО в Еленовке азовцев используют в суде - РИА Новости, 06.08.2022
Показания погибших в СИЗО в Еленовке азовцев используют в суде
Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что при украинском обстреле СИЗО в Еленовке погибли около 20 боевиков признанного в РФ террористическим РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T09:46
2022-08-06T09:46
в мире
украина
донецкая народная республика
денис пушилин
антониу гутерреш
международный комитет красного креста (мккк)
оон
александр фомин
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ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что при украинском обстреле СИЗО в Еленовке погибли около 20 боевиков признанного в РФ террористическим и запрещенного батальона "Азов"*, но показания, которые они давали, используют в суде и трибунале.Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Украина нанесла удар американскими РСЗО HIMARS по СИЗО в Еленовке сразу после того, как пленные боевики начали давать показания."Во время украинского обстрела СИЗО в Еленовке было убило около 20 боевиков "Азова", но их показания используют в суде и трибунале", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.По его словам, в следственных органах ДНР заявили, что среди убитых "были фигуранты уголовных дел, готовых к передаче в суд". Уголовные дела в отношении убитых будут закрыты по нереабилитирующим обстоятельствам. При этом их показания будут использованы следствием в рамках других уголовных дел в отношении других обвиняемых, добавил он.Как сообщали ранее в Минобороны России, при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики начали давать показания.В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке. Как отмечали на днях в ООН, генсек Антониу Гутерреш получил запросы на расследование и от России, и от Украины. Возможность такого расследования, по заявлению представителя ООН, изучается.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220805/ukraina-1807600745.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, антониу гутерреш, международный комитет красного креста (мккк), оон, александр фомин, родион мирошник
09:46 06.08.2022
 
Показания погибших в СИЗО в Еленовке азовцев используют в суде

Мирошник заявил, что показания погибших в СИЗО в Еленовке азовцев используют в суде

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что при украинском обстреле СИЗО в Еленовке погибли около 20 боевиков признанного в РФ террористическим и запрещенного батальона "Азов"*, но показания, которые они давали, используют в суде и трибунале.
Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Украина нанесла удар американскими РСЗО HIMARS по СИЗО в Еленовке сразу после того, как пленные боевики начали давать показания.
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"Во время украинского обстрела СИЗО в Еленовке было убило около 20 боевиков "Азова", но их показания используют в суде и трибунале", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
По его словам, в следственных органах ДНР заявили, что среди убитых "были фигуранты уголовных дел, готовых к передаче в суд". Уголовные дела в отношении убитых будут закрыты по нереабилитирующим обстоятельствам. При этом их показания будут использованы следствием в рамках других уголовных дел в отношении других обвиняемых, добавил он.
Как сообщали ранее в Минобороны России, при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики начали давать показания.
В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке. Как отмечали на днях в ООН, генсек Антониу Гутерреш получил запросы на расследование и от России, и от Украины. Возможность такого расследования, по заявлению представителя ООН, изучается.
*Запрещенная в России террористическая организация
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