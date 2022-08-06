Южная Корея заявила о поддержке политики "одного Китая"
Глава МИД Южной Кореи Пак Чин заявил о поддержке Сеулом политики "одного Китая"
© AP Photo / Chiang Ying-yingУчастники акции протеста против визита Нэнси Пелоси возле отеля, где должна остановиться спикер Палаты представителей США в Тайбэе
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Участники акции протеста против визита Нэнси Пелоси возле отеля, где должна остановиться спикер Палаты представителей США в Тайбэе. Архивное фото
СЕУЛ, 6 авг – РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Пак Чин в ходе Восточноазиатского саммита (EAS) в Пномпене заявил, что Сеул поддерживает политику "одного Китая" и обеспокоен ростом напряженности в Тайваньском проливе, сообщил южнокорейский МИД.
"Министр Пак Чин заявил, что (Южная Корея – ред.) поддерживает политику "одного Китая", а также что мир и стабильность в Тайваньском проливе являются необходимым условием безопасности и процветания в регионе, и являются очень важным вопросом для Южной Кореи", - говорится в заявлении МИД.
На сессии, где было сделано заявление, также присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И.
Пак Чин выразил беспокойство по поводу того, что углубляющийся геополитический конфликт в Тайваньском проливе может вызвать политическую и экономическую нестабильность в регионе, включая перебои в цепочках поставок, и может иметь негативные последствия для Корейского полуострова.
Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в 12.00 по местному времени (7.00 мск), в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.