https://ria.ru/20220806/podderzhka-1807671935.html

Южная Корея заявила о поддержке политики "одного Китая"

Южная Корея заявила о поддержке политики "одного Китая" - РИА Новости, 06.08.2022

Южная Корея заявила о поддержке политики "одного Китая"

Глава МИД Южной Кореи Пак Чин в ходе Восточноазиатского саммита (EAS) в Пномпене заявил, что Сеул поддерживает политику "одного Китая" и обеспокоен ростом... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T01:03

2022-08-06T01:03

2022-08-06T01:03

в мире

энтони блинкен

ван и (политик)

нэнси пелоси

китай

сша

тайвань

визит пелоси на тайвань

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СЕУЛ, 6 авг – РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Пак Чин в ходе Восточноазиатского саммита (EAS) в Пномпене заявил, что Сеул поддерживает политику "одного Китая" и обеспокоен ростом напряженности в Тайваньском проливе, сообщил южнокорейский МИД.На сессии, где было сделано заявление, также присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И.Пак Чин выразил беспокойство по поводу того, что углубляющийся геополитический конфликт в Тайваньском проливе может вызвать политическую и экономическую нестабильность в регионе, включая перебои в цепочках поставок, и может иметь негативные последствия для Корейского полуострова.Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в 12.00 по местному времени (7.00 мск), в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220805/kitay-1807662942.html

китай

сша

тайвань

южная корея

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в мире, энтони блинкен, ван и (политик), нэнси пелоси, китай, сша, тайвань, визит пелоси на тайвань, южная корея