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Южная Корея заявила о поддержке политики "одного Китая" - РИА Новости, 06.08.2022
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Южная Корея заявила о поддержке политики "одного Китая"
Южная Корея заявила о поддержке политики "одного Китая" - РИА Новости, 06.08.2022
Южная Корея заявила о поддержке политики "одного Китая"
Глава МИД Южной Кореи Пак Чин в ходе Восточноазиатского саммита (EAS) в Пномпене заявил, что Сеул поддерживает политику "одного Китая" и обеспокоен ростом... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T01:03
2022-08-06T01:03
в мире
энтони блинкен
ван и (политик)
нэнси пелоси
китай
сша
тайвань
визит пелоси на тайвань
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СЕУЛ, 6 авг – РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Пак Чин в ходе Восточноазиатского саммита (EAS) в Пномпене заявил, что Сеул поддерживает политику "одного Китая" и обеспокоен ростом напряженности в Тайваньском проливе, сообщил южнокорейский МИД.На сессии, где было сделано заявление, также присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И.Пак Чин выразил беспокойство по поводу того, что углубляющийся геополитический конфликт в Тайваньском проливе может вызвать политическую и экономическую нестабильность в регионе, включая перебои в цепочках поставок, и может иметь негативные последствия для Корейского полуострова.Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в 12.00 по местному времени (7.00 мск), в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220805/kitay-1807662942.html
китай
сша
тайвань
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в мире, энтони блинкен, ван и (политик), нэнси пелоси, китай, сша, тайвань, визит пелоси на тайвань, южная корея
01:03 06.08.2022
 
Южная Корея заявила о поддержке политики "одного Китая"

Глава МИД Южной Кореи Пак Чин заявил о поддержке Сеулом политики "одного Китая"

© AP Photo / Chiang Ying-yingУчастники акции протеста против визита Нэнси Пелоси возле отеля, где должна остановиться спикер Палаты представителей США в Тайбэе
Участники акции протеста против визита Нэнси Пелоси возле отеля, где должна остановиться спикер Палаты представителей США в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Участники акции протеста против визита Нэнси Пелоси возле отеля, где должна остановиться спикер Палаты представителей США в Тайбэе. Архивное фото
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СЕУЛ, 6 авг – РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Пак Чин в ходе Восточноазиатского саммита (EAS) в Пномпене заявил, что Сеул поддерживает политику "одного Китая" и обеспокоен ростом напряженности в Тайваньском проливе, сообщил южнокорейский МИД.
"Министр Пак Чин заявил, что (Южная Корея – ред.) поддерживает политику "одного Китая", а также что мир и стабильность в Тайваньском проливе являются необходимым условием безопасности и процветания в регионе, и являются очень важным вопросом для Южной Кореи", - говорится в заявлении МИД.
На сессии, где было сделано заявление, также присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И.
Пак Чин выразил беспокойство по поводу того, что углубляющийся геополитический конфликт в Тайваньском проливе может вызвать политическую и экономическую нестабильность в регионе, включая перебои в цепочках поставок, и может иметь негативные последствия для Корейского полуострова.
Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в 12.00 по местному времени (7.00 мск), в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
Вчера, 22:50
Визит Пелоси на Тайвань подорвал стабильность в регионе, заявил посол Китая
 
В миреЭнтони БлинкенВан И (политик)Нэнси ПелосиКитайСШАТайваньВизит Пелоси на ТайваньЮжная Корея
 
 
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