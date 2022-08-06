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Победители четвертого сезона "Лидеров России" стали членами клуба "Эльбрус" - РИА Новости, 06.08.2022
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Победители четвертого сезона "Лидеров России" стали членами клуба "Эльбрус"
Победители четвертого сезона "Лидеров России" стали членами клуба "Эльбрус" - РИА Новости, 06.08.2022
Победители четвертого сезона "Лидеров России" стали членами клуба "Эльбрус"
Больше 100 победителей четвертого сезона конкурса "Лидеры России" стали членами клуба "Эльбрус", говорится в пресс-релизе президентской платформы "Россия —... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T16:13
2022-08-06T16:13
россия
москва
"лидеры россии"
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Больше 100 победителей четвертого сезона конкурса "Лидеры России" стали членами клуба "Эльбрус", говорится в пресс-релизе президентской платформы "Россия — страна возможностей"."В Москве состоялось общее собрание клуба Лидеров России "Эльбрус", где 106 победителей четвертого сезона флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – конкурса "Лидеры России" – прошли посвящение в члены сообщества", — следует из сообщения.
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россия, москва, "лидеры россии"
16:13 06.08.2022
 
Победители четвертого сезона "Лидеров России" стали членами клуба "Эльбрус"

Победители четвертого сезона конкурса "Лидеры России" стали членами клуба "Эльбрус"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСуперфинал конкурса управленцев "Лидеры России"
Суперфинал конкурса управленцев Лидеры России - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Суперфинал конкурса управленцев "Лидеры России". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Больше 100 победителей четвертого сезона конкурса "Лидеры России" стали членами клуба "Эльбрус", говорится в пресс-релизе президентской платформы "Россия — страна возможностей".
Москве состоялось общее собрание клуба Лидеров России "Эльбрус", где 106 победителей четвертого сезона флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – конкурса "Лидеры России" – прошли посвящение в члены сообщества", — следует из сообщения.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 16:26
Победившие на "Лидерах России" иностранцы получили паспорта, заявил Путин
 
РоссияМосква"Лидеры России"
 
 
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