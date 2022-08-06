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Победители четвертого сезона "Лидеров России" стали членами клуба "Эльбрус"
Победители четвертого сезона "Лидеров России" стали членами клуба "Эльбрус" - РИА Новости, 06.08.2022
Победители четвертого сезона "Лидеров России" стали членами клуба "Эльбрус"
Больше 100 победителей четвертого сезона конкурса "Лидеры России" стали членами клуба "Эльбрус", говорится в пресс-релизе президентской платформы "Россия —... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T16:13
2022-08-06T16:13
2022-08-06T16:13
россия
москва
"лидеры россии"
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Больше 100 победителей четвертого сезона конкурса "Лидеры России" стали членами клуба "Эльбрус", говорится в пресс-релизе президентской платформы "Россия — страна возможностей"."В Москве состоялось общее собрание клуба Лидеров России "Эльбрус", где 106 победителей четвертого сезона флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – конкурса "Лидеры России" – прошли посвящение в члены сообщества", — следует из сообщения.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, "лидеры россии"
Победители четвертого сезона "Лидеров России" стали членами клуба "Эльбрус"
Победители четвертого сезона конкурса "Лидеры России" стали членами клуба "Эльбрус"