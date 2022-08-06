https://ria.ru/20220806/pobediteli-1807744408.html

Победители четвертого сезона "Лидеров России" стали членами клуба "Эльбрус"

Победители четвертого сезона "Лидеров России" стали членами клуба "Эльбрус" - РИА Новости, 06.08.2022

Победители четвертого сезона "Лидеров России" стали членами клуба "Эльбрус"

Больше 100 победителей четвертого сезона конкурса "Лидеры России" стали членами клуба "Эльбрус", говорится в пресс-релизе президентской платформы "Россия —... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T16:13

2022-08-06T16:13

2022-08-06T16:13

россия

москва

"лидеры россии"

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Больше 100 победителей четвертого сезона конкурса "Лидеры России" стали членами клуба "Эльбрус", говорится в пресс-релизе президентской платформы "Россия — страна возможностей"."В Москве состоялось общее собрание клуба Лидеров России "Эльбрус", где 106 победителей четвертого сезона флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – конкурса "Лидеры России" – прошли посвящение в члены сообщества", — следует из сообщения.

https://ria.ru/20220707/grazhdanstvo-1800985534.html

россия

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, москва, "лидеры россии"