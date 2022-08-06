https://ria.ru/20220806/plennye-1807747460.html

Российские волонтеры помогли украинским пленным записать видео для родных

Российские волонтеры помогли украинским пленным записать видео для родных - РИА Новости, 06.08.2022

Российские волонтеры помогли украинским пленным записать видео для родных

Российские волонтеры международной общественной организации "Внуки" дали возможность украинским военнопленным передать видеопослание своим родным и получить от... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T16:31

2022-08-06T16:31

2022-08-06T16:59

в мире

донецкая народная республика

соледар

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789529890_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_229383308f08563ce7c7600c6fa54e1c.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские волонтеры международной общественной организации "Внуки" дали возможность украинским военнопленным передать видеопослание своим родным и получить от них ответ, сообщили РИА Новости в организации.Организация "Внуки" объединяет потомков солдат-победителей Великой Отечественной войны.Старшие солдаты украинских войск Сергей Бойчук и Игорь Лемешев, служившие механиками-водителями 1-й роты 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, попали в плен в поселке Спорное (ДНР, окрестности города Соледар) в результате окружения союзными войсками.Бойчук (1993 года рождения) записал видеообращение для своей супруги. "Привет, любимая. У меня все хорошо. Не обижают… Родителям привет", - сказал он. Этот видеоролик отправили его супруге Андриане через соцсети по контактам, которые дал сам Бойчук. Женщина рассказала, что от сослуживцев мужа уже знала, что он в плену.В ответ его жена также прислала видеопривет от себя и их сына. "Мы очень рады тебя видеть, что ты живой, здоровый. Надеемся, что мы скоро с тобой встретимся и сделаем то, что мы так долго планировали и о чем мечтали… Благодарю бога, что у меня такой муж. Я тебя очень сильно люблю, жду, обнимаю", - говорит Андриана.Его сослуживец Лемешев также записал видео для своей жены, а также брата. "Я в плену, все нормально. Обращаются нормально. Люди нормальные, четкие, курить дают. Все по-человечески", - заверил Игорь Лемешев. Он передал также привет всей их многочисленной родне.Его жена в ответ показала в ролике их маленького сына и сказала, что очень соскучилась по мужу."Хотя я никогда тебе этого не говорил, но я очень сильно тебя люблю", - добавил брат Лемешева. Мужчина не смог держать слез, когда записывал видео своему брату.Представители "Внуков" показали украинским солдатам ответные ролики от их родных."Спасибо, огромное спасибо", - отреагировал растроганный Игорь.

https://ria.ru/20220730/ukraina-1806046356.html

https://ria.ru/20220803/obmen-1807024871.html

донецкая народная республика

соледар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, соледар, вооруженные силы украины