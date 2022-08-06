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Российские волонтеры помогли украинским пленным записать видео для родных - РИА Новости, 06.08.2022
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Российские волонтеры помогли украинским пленным записать видео для родных
Российские волонтеры помогли украинским пленным записать видео для родных - РИА Новости, 06.08.2022
Российские волонтеры помогли украинским пленным записать видео для родных
Российские волонтеры международной общественной организации "Внуки" дали возможность украинским военнопленным передать видеопослание своим родным и получить от... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T16:31
2022-08-06T16:59
в мире
донецкая народная республика
соледар
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские волонтеры международной общественной организации "Внуки" дали возможность украинским военнопленным передать видеопослание своим родным и получить от них ответ, сообщили РИА Новости в организации.Организация "Внуки" объединяет потомков солдат-победителей Великой Отечественной войны.Старшие солдаты украинских войск Сергей Бойчук и Игорь Лемешев, служившие механиками-водителями 1-й роты 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, попали в плен в поселке Спорное (ДНР, окрестности города Соледар) в результате окружения союзными войсками.Бойчук (1993 года рождения) записал видеообращение для своей супруги. "Привет, любимая. У меня все хорошо. Не обижают… Родителям привет", - сказал он. Этот видеоролик отправили его супруге Андриане через соцсети по контактам, которые дал сам Бойчук. Женщина рассказала, что от сослуживцев мужа уже знала, что он в плену.В ответ его жена также прислала видеопривет от себя и их сына. "Мы очень рады тебя видеть, что ты живой, здоровый. Надеемся, что мы скоро с тобой встретимся и сделаем то, что мы так долго планировали и о чем мечтали… Благодарю бога, что у меня такой муж. Я тебя очень сильно люблю, жду, обнимаю", - говорит Андриана.Его сослуживец Лемешев также записал видео для своей жены, а также брата. "Я в плену, все нормально. Обращаются нормально. Люди нормальные, четкие, курить дают. Все по-человечески", - заверил Игорь Лемешев. Он передал также привет всей их многочисленной родне.Его жена в ответ показала в ролике их маленького сына и сказала, что очень соскучилась по мужу."Хотя я никогда тебе этого не говорил, но я очень сильно тебя люблю", - добавил брат Лемешева. Мужчина не смог держать слез, когда записывал видео своему брату.Представители "Внуков" показали украинским солдатам ответные ролики от их родных."Спасибо, огромное спасибо", - отреагировал растроганный Игорь.
https://ria.ru/20220730/ukraina-1806046356.html
https://ria.ru/20220803/obmen-1807024871.html
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в мире, донецкая народная республика, соледар, вооруженные силы украины
16:31 06.08.2022 (обновлено: 16:59 06.08.2022)
 
Российские волонтеры помогли украинским пленным записать видео для родных

Волонтеры организации "Внуки" помогли украинским военнопленным записать видео для родных

© РИА Новости / Андрей КоцПленные солдаты ВСУ
Пленные солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Пленные солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские волонтеры международной общественной организации "Внуки" дали возможность украинским военнопленным передать видеопослание своим родным и получить от них ответ, сообщили РИА Новости в организации.
Организация "Внуки" объединяет потомков солдат-победителей Великой Отечественной войны.
Старшие солдаты украинских войск Сергей Бойчук и Игорь Лемешев, служившие механиками-водителями 1-й роты 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, попали в плен в поселке Спорное (ДНР, окрестности города Соледар) в результате окружения союзными войсками.
Бойчук (1993 года рождения) записал видеообращение для своей супруги. "Привет, любимая. У меня все хорошо. Не обижают… Родителям привет", - сказал он. Этот видеоролик отправили его супруге Андриане через соцсети по контактам, которые дал сам Бойчук. Женщина рассказала, что от сослуживцев мужа уже знала, что он в плену.
В ответ его жена также прислала видеопривет от себя и их сына. "Мы очень рады тебя видеть, что ты живой, здоровый. Надеемся, что мы скоро с тобой встретимся и сделаем то, что мы так долго планировали и о чем мечтали… Благодарю бога, что у меня такой муж. Я тебя очень сильно люблю, жду, обнимаю", - говорит Андриана.
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Его сослуживец Лемешев также записал видео для своей жены, а также брата. "Я в плену, все нормально. Обращаются нормально. Люди нормальные, четкие, курить дают. Все по-человечески", - заверил Игорь Лемешев. Он передал также привет всей их многочисленной родне.
Его жена в ответ показала в ролике их маленького сына и сказала, что очень соскучилась по мужу.
"Хотя я никогда тебе этого не говорил, но я очень сильно тебя люблю", - добавил брат Лемешева. Мужчина не смог держать слез, когда записывал видео своему брату.
Представители "Внуков" показали украинским солдатам ответные ролики от их родных.
"Спасибо, огромное спасибо", - отреагировал растроганный Игорь.
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