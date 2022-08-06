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Беглов поручил устранить последствия непогоды в Петербурге - РИА Новости, 06.08.2022
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Беглов поручил устранить последствия непогоды в Петербурге
Беглов поручил устранить последствия непогоды в Петербурге - РИА Новости, 06.08.2022
Беглов поручил устранить последствия непогоды в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил коммунальным службам оперативно устранить последствия непогоды в городе, где прошли ливни, а скорость ветра РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T20:41
2022-08-06T20:41
происшествия
санкт-петербург
приморский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил коммунальным службам оперативно устранить последствия непогоды в городе, где прошли ливни, а скорость ветра достигала 27 метров в секунду, сообщает пресс-служба администрации губернатора.В субботу интенсивность ливней в Петербурге в несколько раз превысила расчетные значения. Порывы шквалистого ветра достигали 27 метров в секунду. Как отмечают городские власти, в наибольшей степени непогода затронула Курортный, Петродворцовый и Приморский районы, состояние которых проинспектировал Беглов."Нужно оперативно устранить последствия разгула стихии, восстановить энергоснабжение, исключить опасные ситуации, обезопасить проезжую часть и тротуары от поваленных ветром деревьев. Все коммунальные службы города работают в усиленном режиме", - сказал губернатор Петербурга, слова которого приводятся в сообщении.Городские власти просят жителей соблюдать осторожность во время непогоды и по возможности воздерживаться от поездок.С 18.00 мск субботы в Санкт-Петербурге объявлен "оранжевый" уровень опасности, когда непогода чревата стихийными бедствиями, из-за ливней и сильного ветра.
https://ria.ru/20220806/peterburg-1807772617.html
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происшествия, санкт-петербург, приморский район
20:41 06.08.2022
 
Беглов поручил устранить последствия непогоды в Петербурге

Губернатор Беглов поручил оперативно устранить последствия ливней в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил коммунальным службам оперативно устранить последствия непогоды в городе, где прошли ливни, а скорость ветра достигала 27 метров в секунду, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
В субботу интенсивность ливней в Петербурге в несколько раз превысила расчетные значения. Порывы шквалистого ветра достигали 27 метров в секунду. Как отмечают городские власти, в наибольшей степени непогода затронула Курортный, Петродворцовый и Приморский районы, состояние которых проинспектировал Беглов.
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"Нужно оперативно устранить последствия разгула стихии, восстановить энергоснабжение, исключить опасные ситуации, обезопасить проезжую часть и тротуары от поваленных ветром деревьев. Все коммунальные службы города работают в усиленном режиме", - сказал губернатор Петербурга, слова которого приводятся в сообщении.
Городские власти просят жителей соблюдать осторожность во время непогоды и по возможности воздерживаться от поездок.
С 18.00 мск субботы в Санкт-Петербурге объявлен "оранжевый" уровень опасности, когда непогода чревата стихийными бедствиями, из-за ливней и сильного ветра.
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