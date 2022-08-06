https://ria.ru/20220806/peterburg-1807761557.html

В Петербурге из-за непогоды из канализации забил "фонтан"

В Петербурге из-за непогоды из канализации забил "фонтан" - РИА Новости, 06.08.2022

В Петербурге из-за непогоды из канализации забил "фонтан"

Бригада ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" устранила фонтан, забивший в Приморском районе из канализационной сети, которая перегружена из-за ливней, сообщает... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T18:29

2022-08-06T18:29

2022-08-06T19:25

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Бригада ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" устранила фонтан, забивший в Приморском районе из канализационной сети, которая перегружена из-за ливней, сообщает предприятие.В субботу некоторые СМИ и Telegram-каналы опубликовали видео фонтана на улице Савушкина, где видно, как грязная жидкость хлещет на несколько метров вверх."Бригада ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" оперативно прибыла на место выброса водовоздушной смеси на улице Савушкина. Проведено обследование и работы по локализации вытекания. В настоящий момент сети предприятия по указанному адресу работают в штатном режиме", – информирует "Водоканал" в своем Telegram-канале.Предприятие поясняет, что в субботу интенсивность ливня в Приморском районе города "двукратно превышает расчетные значения", и канализация работает с максимальной нагрузкой."В связи с этим в определенных местах могут происходить выходы воздуха", - отмечают в "Водоканале".С 18.00 мск субботы в Санкт-Петербурге объявлен "оранжевый" уровень опасности, когда непогода чревата стихийными бедствиями, из-за ливней и сильного ветра.По наблюдениям корреспондента РИА Новости, непогода не вынудила жителей Петербурга сидеть дома. При этом на остановках общественного транспорта люди стараются держаться подальше от проезжей части, вдоль которой у тротуара скопились внушительные лужи.

https://ria.ru/20220801/barnaul-1806530418.html

https://ria.ru/20201030/zasor-1582307526.html

санкт-петербург

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург