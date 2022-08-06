Дети из харьковского Купянска отправились на отдых в Геленджик
Двести детей из Купянского района Харьковской области отправились на отдых в Геленджик
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Двести детей из Купянского района Харьковской области отправились на отдых в лагерь в Геленджике, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Харьковской области.
"Двести детей из освобожденной Харьковской области отправились сегодня в детский санаторно-оздоровительный центр "Медвежонок", расположенный в городе Геленджик Краснодарского края. В поездку отправилась первая группа детей из города Купянск и района", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что поездка для детей организована за счет бюджета Краснодарского края.
По информации ведомства, мэр Краснодара Андрей Алексеенко прибыл в Купянск, чтобы отправить ребят в Геленджик. Безопасность в дороге, отметили в администрации, обеспечивает военная полиция и МВД Луганской народной республики. Планируется, что в конце августа в Краснодарский край на отдых отправится вторая группа детей из освобожденных территорий Харьковской области.
Ранее сообщалось, что Краснодарский край взял шефство над всеми освобожденными территориями Харьковской области.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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