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Дети из харьковского Купянска отправились на отдых в Геленджик - РИА Новости, 06.08.2022
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Дети из харьковского Купянска отправились на отдых в Геленджик
Дети из харьковского Купянска отправились на отдых в Геленджик - РИА Новости, 06.08.2022
Дети из харьковского Купянска отправились на отдых в Геленджик
Двести детей из Купянского района Харьковской области отправились на отдых в лагерь в Геленджике, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Харьковской... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T12:29
2022-08-06T12:29
в мире
геленджик
краснодарский край
харьковская область
андрей алексеенко
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Двести детей из Купянского района Харьковской области отправились на отдых в лагерь в Геленджике, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Харьковской области."Двести детей из освобожденной Харьковской области отправились сегодня в детский санаторно-оздоровительный центр "Медвежонок", расположенный в городе Геленджик Краснодарского края. В поездку отправилась первая группа детей из города Купянск и района", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что поездка для детей организована за счет бюджета Краснодарского края.По информации ведомства, мэр Краснодара Андрей Алексеенко прибыл в Купянск, чтобы отправить ребят в Геленджик. Безопасность в дороге, отметили в администрации, обеспечивает военная полиция и МВД Луганской народной республики. Планируется, что в конце августа в Краснодарский край на отдых отправится вторая группа детей из освобожденных территорий Харьковской области.Ранее сообщалось, что Краснодарский край взял шефство над всеми освобожденными территориями Харьковской области.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
https://ria.ru/20220806/deti-1807712392.html
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в мире, геленджик, краснодарский край, харьковская область, андрей алексеенко
12:29 06.08.2022
 
Дети из харьковского Купянска отправились на отдых в Геленджик

Двести детей из Купянского района Харьковской области отправились на отдых в Геленджик

© Depositphotos / muhorЛюди катаются на банане в Геленджике
Люди катаются на банане в Геленджике - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© Depositphotos / muhor
Люди катаются на банане в Геленджике
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Двести детей из Купянского района Харьковской области отправились на отдых в лагерь в Геленджике, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Харьковской области.
"Двести детей из освобожденной Харьковской области отправились сегодня в детский санаторно-оздоровительный центр "Медвежонок", расположенный в городе Геленджик Краснодарского края. В поездку отправилась первая группа детей из города Купянск и района", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что поездка для детей организована за счет бюджета Краснодарского края.
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Псковская область примет на отдых 500 детей из Херсонской области
По информации ведомства, мэр Краснодара Андрей Алексеенко прибыл в Купянск, чтобы отправить ребят в Геленджик. Безопасность в дороге, отметили в администрации, обеспечивает военная полиция и МВД Луганской народной республики. Планируется, что в конце августа в Краснодарский край на отдых отправится вторая группа детей из освобожденных территорий Харьковской области.
Ранее сообщалось, что Краснодарский край взял шефство над всеми освобожденными территориями Харьковской области.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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В миреГеленджикКраснодарский крайХарьковская областьАндрей Алексеенко
 
 
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