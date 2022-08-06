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СМИ: у приписанного к базе ВВС США в Японии обнаружили оспу обезьян
СМИ: у приписанного к базе ВВС США в Японии обнаружили оспу обезьян - РИА Новости, 06.08.2022
СМИ: у приписанного к базе ВВС США в Японии обнаружили оспу обезьян
Третий случай заражения оспой обезьян подтвержден в Японии, на этот раз инфицирование выявлено у мужчины, приписанного к базе ВВС США "Йокота", передает... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T07:30
2022-08-06T07:30
2022-08-06T07:30
в мире
япония
воз
оспа обезьян
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ТОКИО, 6 авг – РИА Новости. Третий случай заражения оспой обезьян подтвержден в Японии, на этот раз инфицирование выявлено у мужчины, приписанного к базе ВВС США "Йокота", передает телеканал NHK.Первые два случая заражения в Японии были подтверждены в июле, все они были выявлены у мужчин, вернувшихся из-за рубежа.В данном случае мужчина не выезжал за пределы Японии, однако, по данным телеканала, общался с кем-то, кто недавно въехал в страну. В настоящее время он госпитализирован в медицинское учреждение на территории базы.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.В июле ВОЗ признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметила, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы. При этом, ВОЗ не рекомендует странам проводить массовую вакцинацию против оспы обезьян и пока не располагает данными о том, насколько существующие вакцины эффективны против оспы обезьян.В настоящее время оспа обезьян выявлена в 88 странах.
https://radiosputnik.ria.ru/20220804/ospa-1807362461.html
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в мире, япония, воз, оспа обезьян
СМИ: у приписанного к базе ВВС США в Японии обнаружили оспу обезьян
NHK: в Японии выявили третий случай заражения оспой обезьян, мужчина служит на базе США
ТОКИО, 6 авг – РИА Новости.
Третий случай заражения оспой обезьян подтвержден в Японии, на этот раз инфицирование выявлено у мужчины, приписанного к базе ВВС США "Йокота", передает телеканал NHK
.
Первые два случая заражения в Японии
были подтверждены в июле, все они были выявлены у мужчин, вернувшихся из-за рубежа.
В данном случае мужчина не выезжал за пределы Японии, однако, по данным телеканала, общался с кем-то, кто недавно въехал в страну. В настоящее время он госпитализирован в медицинское учреждение на территории базы.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
В июле ВОЗ
признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметила, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы
. При этом, ВОЗ не рекомендует странам проводить массовую вакцинацию против оспы обезьян и пока не располагает данными о том, насколько существующие вакцины эффективны против оспы обезьян.
В настоящее время оспа обезьян выявлена в 88 странах.