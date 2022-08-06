https://ria.ru/20220806/orel-1807774390.html

В Орле девушка погибла после падения с карусели

В Орле девушка погибла после падения с карусели - РИА Новости, 06.08.2022

В Орле девушка погибла после падения с карусели

Прокуратура Орловской области проводит проверку по факту гибели несовершеннолетней девушки, выпавшей из аттракциона в городском парке культуры и отдыха в Орле,... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T20:29

2022-08-06T20:29

2022-08-06T20:56

происшествия

орел

орловская область

советский район

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БРЯНСК, 6 авг - РИА Новости. Прокуратура Орловской области проводит проверку по факту гибели несовершеннолетней девушки, выпавшей из аттракциона в городском парке культуры и отдыха в Орле, сообщает надзорный орган."Прокуратурой Орловской области организована проверка по факту падения 6 августа несовершеннолетнего с аттракциона в МАУК "Городской парк культуры и отдыха" в Орле. В результате ребенок получил травмы, от которых скончался в больнице", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что речь идет о девушке 17 лет.На место происшествия выехал прокурор Советского района города Орла.Деятельность по эксплуатации аттракциона приостановлена, уточняется в сообщении.СУСК по Орловской области возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20220424/attraktsion-1785186064.html

https://ria.ru/20210822/attraktsion-1746757205.html

орел

орловская область

советский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, орел, орловская область, советский район