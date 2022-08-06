Рейтинг@Mail.ru
В Орле девушка погибла после падения с карусели - РИА Новости, 06.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220806/orel-1807774390.html
В Орле девушка погибла после падения с карусели
В Орле девушка погибла после падения с карусели - РИА Новости, 06.08.2022
В Орле девушка погибла после падения с карусели
Прокуратура Орловской области проводит проверку по факту гибели несовершеннолетней девушки, выпавшей из аттракциона в городском парке культуры и отдыха в Орле,... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T20:29
2022-08-06T20:56
происшествия
орел
орловская область
советский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
БРЯНСК, 6 авг - РИА Новости. Прокуратура Орловской области проводит проверку по факту гибели несовершеннолетней девушки, выпавшей из аттракциона в городском парке культуры и отдыха в Орле, сообщает надзорный орган."Прокуратурой Орловской области организована проверка по факту падения 6 августа несовершеннолетнего с аттракциона в МАУК "Городской парк культуры и отдыха" в Орле. В результате ребенок получил травмы, от которых скончался в больнице", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что речь идет о девушке 17 лет.На место происшествия выехал прокурор Советского района города Орла.Деятельность по эксплуатации аттракциона приостановлена, уточняется в сообщении.СУСК по Орловской области возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20220424/attraktsion-1785186064.html
https://ria.ru/20210822/attraktsion-1746757205.html
орел
орловская область
советский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, орел, орловская область, советский район
20:29 06.08.2022 (обновлено: 20:56 06.08.2022)
 
В Орле девушка погибла после падения с карусели

Прокуратура проведет проверку после гибели в Орле девушки, выпавшей из аттракциона

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 6 авг - РИА Новости. Прокуратура Орловской области проводит проверку по факту гибели несовершеннолетней девушки, выпавшей из аттракциона в городском парке культуры и отдыха в Орле, сообщает надзорный орган.
"Прокуратурой Орловской области организована проверка по факту падения 6 августа несовершеннолетнего с аттракциона в МАУК "Городской парк культуры и отдыха" в Орле. В результате ребенок получил травмы, от которых скончался в больнице", - говорится в сообщении.
Аттракцион Вихрь в парке - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
24 апреля, 17:05
В Омске женщина сорвалась с аттракциона
В ведомстве уточнили, что речь идет о девушке 17 лет.
На место происшествия выехал прокурор Советского района города Орла.
Деятельность по эксплуатации аттракциона приостановлена, уточняется в сообщении.
СУСК по Орловской области возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Аттракцион Бустер в парке Кырлай в Казани - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа 2021, 16:32
В Казани посетители застряли на сорокаметровом аттракционе головой вниз
 
ПроисшествияОрелОрловская областьСоветский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала