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Сержант из Дагестана, спасший товарищей на Украине, получил орден Мужества - РИА Новости, 06.08.2022
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Сержант из Дагестана, спасший товарищей на Украине, получил орден Мужества
Сержант из Дагестана, спасший товарищей на Украине, получил орден Мужества - РИА Новости, 06.08.2022
Сержант из Дагестана, спасший товарищей на Украине, получил орден Мужества
Глава Дагестана Сергей Меликов вручил орден Мужества сержанту Ибрагимхалилу Гаджиеву, прикрывшего товарищей от выстрелов из гранатомета и получившего ранения... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T14:13
2022-08-06T14:13
сергей меликов
украина
санкт-петербург
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МАХАЧКАЛА, 6 авг - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов вручил орден Мужества сержанту Ибрагимхалилу Гаджиеву, прикрывшего товарищей от выстрелов из гранатомета и получившего ранения лица и баротравму во время спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба главы региона.Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине сержант Ибрагимхалил Гаджиев прикрыл товарищей от выстрелов из гранатомета, приняв удар на себя. Он получил ранения лица и баротравму. Узнав о произошедшем глава Дагестана Сергей Меликов позвонил бойцу и поблагодарил за проявленное мужество, а врачей госпиталя в Санкт-Петербурге, где проходил лечение Гаджиев, попросил оказать необходимую помощь."Церемония награждения дагестанца Ибрагимхалила Гаджиева орденом Мужества проходит в Доме дружбы. Высокую награду военнослужащему вручает глава Дагестана Сергей Меликов", - говорится в сообщении.Ранее дагестанец был удостоен ордена "За заслуги перед Республикой Дагестан".
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сергей меликов, украина, санкт-петербург
14:13 06.08.2022
 
Сержант из Дагестана, спасший товарищей на Украине, получил орден Мужества

Сержант Ибрагимхалил Гаджиев, спасший товарищей на Украине, получил орден Мужества

© РИА Новости / Пресс-служба Правительства Красноярского края / Перейти в фотобанкНа церемонии вручения орденов Мужества
На церемонии вручения орденов Мужества - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Правительства Красноярского края
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На церемонии вручения орденов Мужества. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 6 авг - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов вручил орден Мужества сержанту Ибрагимхалилу Гаджиеву, прикрывшего товарищей от выстрелов из гранатомета и получившего ранения лица и баротравму во время спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба главы региона.
Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине сержант Ибрагимхалил Гаджиев прикрыл товарищей от выстрелов из гранатомета, приняв удар на себя. Он получил ранения лица и баротравму. Узнав о произошедшем глава Дагестана Сергей Меликов позвонил бойцу и поблагодарил за проявленное мужество, а врачей госпиталя в Санкт-Петербурге, где проходил лечение Гаджиев, попросил оказать необходимую помощь.
"Церемония награждения дагестанца Ибрагимхалила Гаджиева орденом Мужества проходит в Доме дружбы. Высокую награду военнослужащему вручает глава Дагестана Сергей Меликов", - говорится в сообщении.
Ранее дагестанец был удостоен ордена "За заслуги перед Республикой Дагестан".
Орден Мужества - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 22:58Специальная военная операция на Украине
Кадыров передал ордена Мужества родным сотрудников МВД, погибших на Украине
 
Сергей МеликовУкраинаСанкт-Петербург
 
 
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