Сержант из Дагестана, спасший товарищей на Украине, получил орден Мужества
Сержант Ибрагимхалил Гаджиев, спасший товарищей на Украине, получил орден Мужества
© РИА Новости / Пресс-служба Правительства Красноярского края / Перейти в фотобанкНа церемонии вручения орденов Мужества
На церемонии вручения орденов Мужества. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 6 авг - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов вручил орден Мужества сержанту Ибрагимхалилу Гаджиеву, прикрывшего товарищей от выстрелов из гранатомета и получившего ранения лица и баротравму во время спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба главы региона.
Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине сержант Ибрагимхалил Гаджиев прикрыл товарищей от выстрелов из гранатомета, приняв удар на себя. Он получил ранения лица и баротравму. Узнав о произошедшем глава Дагестана Сергей Меликов позвонил бойцу и поблагодарил за проявленное мужество, а врачей госпиталя в Санкт-Петербурге, где проходил лечение Гаджиев, попросил оказать необходимую помощь.
"Церемония награждения дагестанца Ибрагимхалила Гаджиева орденом Мужества проходит в Доме дружбы. Высокую награду военнослужащему вручает глава Дагестана Сергей Меликов", - говорится в сообщении.
Ранее дагестанец был удостоен ордена "За заслуги перед Республикой Дагестан".