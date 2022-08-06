https://ria.ru/20220806/nagrada-1807725696.html

Сержант из Дагестана, спасший товарищей на Украине, получил орден Мужества

Сержант из Дагестана, спасший товарищей на Украине, получил орден Мужества - РИА Новости, 06.08.2022

Сержант из Дагестана, спасший товарищей на Украине, получил орден Мужества

Глава Дагестана Сергей Меликов вручил орден Мужества сержанту Ибрагимхалилу Гаджиеву, прикрывшего товарищей от выстрелов из гранатомета и получившего ранения... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T14:13

2022-08-06T14:13

2022-08-06T14:13

сергей меликов

украина

санкт-петербург

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МАХАЧКАЛА, 6 авг - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов вручил орден Мужества сержанту Ибрагимхалилу Гаджиеву, прикрывшего товарищей от выстрелов из гранатомета и получившего ранения лица и баротравму во время спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба главы региона.Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине сержант Ибрагимхалил Гаджиев прикрыл товарищей от выстрелов из гранатомета, приняв удар на себя. Он получил ранения лица и баротравму. Узнав о произошедшем глава Дагестана Сергей Меликов позвонил бойцу и поблагодарил за проявленное мужество, а врачей госпиталя в Санкт-Петербурге, где проходил лечение Гаджиев, попросил оказать необходимую помощь."Церемония награждения дагестанца Ибрагимхалила Гаджиева орденом Мужества проходит в Доме дружбы. Высокую награду военнослужащему вручает глава Дагестана Сергей Меликов", - говорится в сообщении.Ранее дагестанец был удостоен ордена "За заслуги перед Республикой Дагестан".

https://ria.ru/20220622/ordena-1797440083.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей меликов, украина, санкт-петербург