15:18 06.08.2022 (обновлено: 16:27 06.08.2022)
Москвичей предупредили об ухудшении погоды
Москвичей предупредили об ухудшении погоды, ожидается гроза и усиление ветра
Мужчина под зонтом на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. По прогнозам синоптиков, ожидается гроза и усиление ветра до 23 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня и до конца суток 7 августа в столице ожидаются ливни, гроза, усиление ветра до 23 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Кроме того, жителей столицы попросили в непогоду быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
Позже в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства, отметили, что по уточнённому прогнозу синоптиков, непогода ожидается в ближайшие часы и до конца суток, а порывы ветра могут достигать до 15-17 метров в секунду.
Кроме того, на портале мэра и правительства Москвы отмечается, что городские службы готовы к работе в условиях непогоды. Полторы тысячи аварийных бригад при необходимости будут оперативно устранять возникающие неполадки в инженерных сетях.
Также на сайте столичного главка МЧС москвичам рекомендуют не оставлять детей без присмотра, обходить шаткие конструкции и избегать опасных маневров на дороге.