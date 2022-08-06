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Москвичей предупредили об ухудшении погоды - РИА Новости, 06.08.2022
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Москвичей предупредили об ухудшении погоды
Москвичей предупредили об ухудшении погоды - РИА Новости, 06.08.2022
Москвичей предупредили об ухудшении погоды
По прогнозам синоптиков, ожидается гроза и усиление ветра до 23 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T15:18
2022-08-06T16:27
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россия
погода
общество
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. По прогнозам синоптиков, ожидается гроза и усиление ветра до 23 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Кроме того, жителей столицы попросили в непогоду быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.Позже в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства, отметили, что по уточнённому прогнозу синоптиков, непогода ожидается в ближайшие часы и до конца суток, а порывы ветра могут достигать до 15-17 метров в секунду.Кроме того, на портале мэра и правительства Москвы отмечается, что городские службы готовы к работе в условиях непогоды. Полторы тысячи аварийных бригад при необходимости будут оперативно устранять возникающие неполадки в инженерных сетях.Также на сайте столичного главка МЧС москвичам рекомендуют не оставлять детей без присмотра, обходить шаткие конструкции и избегать опасных маневров на дороге.
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москва, россия, погода, общество
15:18 06.08.2022 (обновлено: 16:27 06.08.2022)
 
Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Москвичей предупредили об ухудшении погоды, ожидается гроза и усиление ветра

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина под зонтом на одной из улиц в Москве
Мужчина под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Мужчина под зонтом на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. По прогнозам синоптиков, ожидается гроза и усиление ветра до 23 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня и до конца суток 7 августа в столице ожидаются ливни, гроза, усиление ветра до 23 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Кроме того, жителей столицы попросили в непогоду быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
Позже в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства, отметили, что по уточнённому прогнозу синоптиков, непогода ожидается в ближайшие часы и до конца суток, а порывы ветра могут достигать до 15-17 метров в секунду.
Кроме того, на портале мэра и правительства Москвы отмечается, что городские службы готовы к работе в условиях непогоды. Полторы тысячи аварийных бригад при необходимости будут оперативно устранять возникающие неполадки в инженерных сетях.
Также на сайте столичного главка МЧС москвичам рекомендуют не оставлять детей без присмотра, обходить шаткие конструкции и избегать опасных маневров на дороге.
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