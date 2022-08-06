https://ria.ru/20220806/moskva-1807733263.html

Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Москвичей предупредили об ухудшении погоды - РИА Новости, 06.08.2022

Москвичей предупредили об ухудшении погоды

По прогнозам синоптиков, ожидается гроза и усиление ветра до 23 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T15:18

2022-08-06T15:18

2022-08-06T16:27

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. По прогнозам синоптиков, ожидается гроза и усиление ветра до 23 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Кроме того, жителей столицы попросили в непогоду быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.Позже в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства, отметили, что по уточнённому прогнозу синоптиков, непогода ожидается в ближайшие часы и до конца суток, а порывы ветра могут достигать до 15-17 метров в секунду.Кроме того, на портале мэра и правительства Москвы отмечается, что городские службы готовы к работе в условиях непогоды. Полторы тысячи аварийных бригад при необходимости будут оперативно устранять возникающие неполадки в инженерных сетях.Также на сайте столичного главка МЧС москвичам рекомендуют не оставлять детей без присмотра, обходить шаткие конструкции и избегать опасных маневров на дороге.

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