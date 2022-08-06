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Завершен ремонт асфальта на Бульварном кольце Москвы, сообщил Бирюков - РИА Новости, 06.08.2022
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Завершен ремонт асфальта на Бульварном кольце Москвы, сообщил Бирюков
Завершен ремонт асфальта на Бульварном кольце Москвы, сообщил Бирюков - РИА Новости, 06.08.2022
Завершен ремонт асфальта на Бульварном кольце Москвы, сообщил Бирюков
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили ремонт дорожного полотна на Бульварном кольце в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T11:16
2022-08-06T11:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили ремонт дорожного полотна на Бульварном кольце в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что работы проходили с частичным перекрытием движения и преимущественно в ночное время, когда ниже трафик."Текущий ремонт необходимо проводить регулярно из-за высокой транспортной нагрузки на магистраль. На полотне со временем возникает колейность, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на дорожную безопасность. Сейчас на отремонтированных участках наносят разметку", - пояснил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в настоящее время ведутся работы по обновлению асфальта на других кольцевых магистралях столицы - Кремлевском кольце, ТТК и МКАД.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
11:16 06.08.2022
 
Завершен ремонт асфальта на Бульварном кольце Москвы, сообщил Бирюков

Заммэра Бирюков сообщил о завершении ремонта дороги на Бульварном кольце в Москве

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили ремонт дорожного полотна на Бульварном кольце в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проведены работы по обновлению асфальтобетонного покрытия ряда участков одной из ключевых центральных магистралей - Бульварного кольца. Всего отремонтировали более 160 тысяч квадратных метров дорожного полотна", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что работы проходили с частичным перекрытием движения и преимущественно в ночное время, когда ниже трафик.
"Текущий ремонт необходимо проводить регулярно из-за высокой транспортной нагрузки на магистраль. На полотне со временем возникает колейность, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на дорожную безопасность. Сейчас на отремонтированных участках наносят разметку", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в настоящее время ведутся работы по обновлению асфальта на других кольцевых магистралях столицы - Кремлевском кольце, ТТК и МКАД.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
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