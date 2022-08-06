https://ria.ru/20220806/moskva-1807705379.html

Завершен ремонт асфальта на Бульварном кольце Москвы, сообщил Бирюков

Завершен ремонт асфальта на Бульварном кольце Москвы, сообщил Бирюков - РИА Новости, 06.08.2022

Завершен ремонт асфальта на Бульварном кольце Москвы, сообщил Бирюков

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили ремонт дорожного полотна на Бульварном кольце в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T11:16

2022-08-06T11:16

2022-08-06T11:16

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общество

городское хозяйство москвы

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петр бирюков

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили ремонт дорожного полотна на Бульварном кольце в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что работы проходили с частичным перекрытием движения и преимущественно в ночное время, когда ниже трафик."Текущий ремонт необходимо проводить регулярно из-за высокой транспортной нагрузки на магистраль. На полотне со временем возникает колейность, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на дорожную безопасность. Сейчас на отремонтированных участках наносят разметку", - пояснил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в настоящее время ведутся работы по обновлению асфальта на других кольцевых магистралях столицы - Кремлевском кольце, ТТК и МКАД.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков