https://ria.ru/20220806/molniya-1807676875.html

От удара молнии у Белого дома погибли три человека

От удара молнии у Белого дома погибли три человека - РИА Новости, 06.08.2022

От удара молнии у Белого дома погибли три человека

Число жертв молнии, ударившей накануне в центре Вашингтона, достигло трех, сообщил городской телеканал NBC4. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T02:05

2022-08-06T02:05

2022-08-06T14:11

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ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. Число жертв молнии, ударившей накануне в центре Вашингтона, достигло трех, сообщил городской телеканал NBC4.По его сведениям, умерший — 29-летний мужчина. Еще один человек остается в больнице.Двое мужчин и две женщины попали под удар молнии в парке Лафайет напротив Белого дома. Их госпитализировали в критическом состоянии. Накануне скончалась пожилая супружеская пара — Джеймс и Донна Мюллер, которые приехали в Вашингтон из штата Висконсин отпраздновать годовщину брака.

https://ria.ru/20220805/smert-1807375948.html

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