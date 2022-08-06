https://ria.ru/20220806/molniya-1807676875.html
От удара молнии у Белого дома погибли три человека
От удара молнии у Белого дома погибли три человека - РИА Новости, 06.08.2022
От удара молнии у Белого дома погибли три человека
Число жертв молнии, ударившей накануне в центре Вашингтона, достигло трех, сообщил городской телеканал NBC4. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T02:05
2022-08-06T02:05
2022-08-06T14:11
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ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. Число жертв молнии, ударившей накануне в центре Вашингтона, достигло трех, сообщил городской телеканал NBC4.По его сведениям, умерший — 29-летний мужчина. Еще один человек остается в больнице.Двое мужчин и две женщины попали под удар молнии в парке Лафайет напротив Белого дома. Их госпитализировали в критическом состоянии. Накануне скончалась пожилая супружеская пара — Джеймс и Донна Мюллер, которые приехали в Вашингтон из штата Висконсин отпраздновать годовщину брака.
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02:05 06.08.2022 (обновлено: 14:11 06.08.2022)
От удара молнии у Белого дома погибли три человека
NBC4: после удара молнии у Белого дома в Вашингтоне погибли три человека