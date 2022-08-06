18:54 06.08.2022 (обновлено: 21:00 06.08.2022)
МИД назвал требование Киева вернуть часть имущества СССР популистским
МИД России назвал требование посла Украины Пристайко вернуть имущество СССР популистским
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Россия считает вопрос принадлежности бывшей советской недвижимости за рубежом урегулированным и не намерена пересматривать результаты ее перерегистрации, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.
Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что Киев требует от Москвы "возвратить треть зарубежного имущества бывшего СССР".
"Заявление украинского посла носит популистский характер и не имеет под собой никаких оснований", — отметила дипломат.
Она напомнила, что политические преобразования, произошедшие в 1991 году, не привели к исчезновению Советского союза как субъекта международного права: "Российская Федерация является правопродолжателем Союза ССР", это подтвердил Международный суд ООН.
Таким образом, Россия взяла обязательство выплатить внешний государственный долг Союза, что наделяет ее правом собственности на зарубежное имущество некогда существовавшего государства.
"Странно, что украинские дипломаты, пытаясь претендовать на какие-то имущественные права, не вспоминают о существовавшем долге СССР, который выплатила Россия, не прибегая к помощи Украины и других советских республик", — добавила Захарова.
Она подчеркнула, что права Москвы на зарубежные активы СССР бесспорны, а попытки их пересмотреть не имеют правовых оснований.
В 1993 году Россия обязалась погасить долги всех бывших союзных республик в расчете на то, что они передадут ей зарубежные активы переставшего существовать Советского Союза (так называемое соглашение о "нулевом варианте"). Как подчеркивал Владимир Путин, Украина свои обязательства по передаче активов до сих пор не выполнила.