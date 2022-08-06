https://ria.ru/20220806/mid-1807764200.html

МИД назвал требование Киева вернуть часть имущества СССР популистским

МИД назвал требование Киева вернуть часть имущества СССР популистским - РИА Новости, 06.08.2022

МИД назвал требование Киева вернуть часть имущества СССР популистским

Россия считает вопрос принадлежности бывшей советской недвижимости за рубежом урегулированным и не намерена пересматривать результаты ее перерегистрации,... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T18:54

2022-08-06T18:54

2022-08-06T21:00

в мире

вадим пристайко

россия

ссср

украина

оон

санкции в отношении россии

владимир путин

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Россия считает вопрос принадлежности бывшей советской недвижимости за рубежом урегулированным и не намерена пересматривать результаты ее перерегистрации, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что Киев требует от Москвы "возвратить треть зарубежного имущества бывшего СССР"."Заявление украинского посла носит популистский характер и не имеет под собой никаких оснований", — отметила дипломат.Она напомнила, что политические преобразования, произошедшие в 1991 году, не привели к исчезновению Советского союза как субъекта международного права: "Российская Федерация является правопродолжателем Союза ССР", это подтвердил Международный суд ООН.Таким образом, Россия взяла обязательство выплатить внешний государственный долг Союза, что наделяет ее правом собственности на зарубежное имущество некогда существовавшего государства. Она подчеркнула, что права Москвы на зарубежные активы СССР бесспорны, а попытки их пересмотреть не имеют правовых оснований.В 1993 году Россия обязалась погасить долги всех бывших союзных республик в расчете на то, что они передадут ей зарубежные активы переставшего существовать Советского Союза (так называемое соглашение о "нулевом варианте"). Как подчеркивал Владимир Путин, Украина свои обязательства по передаче активов до сих пор не выполнила.

https://ria.ru/20220801/ukraina-1806425227.html

https://ria.ru/20220806/medvedev-1807767425.html

https://ria.ru/20220801/ukraina-1806450689.html

россия

ссср

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вадим пристайко, россия, ссср, украина, оон, санкции в отношении россии, владимир путин