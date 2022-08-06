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Медведев: Россия успешно конфискует преступно нажитое имущество Киева - РИА Новости, 06.08.2022
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Медведев: Россия успешно конфискует преступно нажитое имущество Киева
Медведев: Россия успешно конфискует преступно нажитое имущество Киева - РИА Новости, 06.08.2022
Медведев: Россия успешно конфискует преступно нажитое имущество Киева
Вооруженные силы России успешно занимаются вопросами конфискации преступно нажитого киевским режимом имущества, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T19:10
2022-08-06T23:05
владимир зеленский
россия
украина
дмитрий медведев
вооруженные силы рф
в мире
совет безопасности рф
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Вооруженные силы России успешно занимаются вопросами конфискации преступно нажитого киевским режимом имущества, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале.Так чиновник прокомментировал слова Владимира Зеленского, который заявил о принудительном изъятии на Украине "российских активов" на 765 миллионов долларов. Накануне правительство Украины согласовало указ Зеленского о конфискации имущества и активов России. Речь идет о 903 объектах. Как утверждается, вырученные средства направят на оборону и восстановление страны.
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владимир зеленский, россия, украина, дмитрий медведев, вооруженные силы рф, в мире, совет безопасности рф
19:10 06.08.2022 (обновлено: 23:05 06.08.2022)
 
Медведев: Россия успешно конфискует преступно нажитое имущество Киева

Медведев ответил на заявление Зеленского о конфискации активов словами об имуществе Киева

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Вооруженные силы России успешно занимаются вопросами конфискации преступно нажитого киевским режимом имущества, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
Так чиновник прокомментировал слова Владимира Зеленского, который заявил о принудительном изъятии на Украине "российских активов" на 765 миллионов долларов.

"Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле. И вопросами конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его обращением в собственность Российской Федерации успешно занимаются наши вооруженные силы", — написал Медведев.

Накануне правительство Украины согласовало указ Зеленского о конфискации имущества и активов России. Речь идет о 903 объектах. Как утверждается, вырученные средства направят на оборону и восстановление страны.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
18:54
МИД назвал требование Киева вернуть часть имущества СССР популистским
 
Владимир ЗеленскийРоссияУкраинаДмитрий МедведевВооруженные силы РФВ миреСовет Безопасности РФ
 
 
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