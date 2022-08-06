https://ria.ru/20220806/medvedev-1807767425.html

Медведев: Россия успешно конфискует преступно нажитое имущество Киева

Медведев: Россия успешно конфискует преступно нажитое имущество Киева - РИА Новости, 06.08.2022

Медведев: Россия успешно конфискует преступно нажитое имущество Киева

Вооруженные силы России успешно занимаются вопросами конфискации преступно нажитого киевским режимом имущества, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T19:10

2022-08-06T19:10

2022-08-06T23:05

владимир зеленский

россия

украина

дмитрий медведев

вооруженные силы рф

в мире

совет безопасности рф

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Вооруженные силы России успешно занимаются вопросами конфискации преступно нажитого киевским режимом имущества, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале.Так чиновник прокомментировал слова Владимира Зеленского, который заявил о принудительном изъятии на Украине "российских активов" на 765 миллионов долларов. Накануне правительство Украины согласовало указ Зеленского о конфискации имущества и активов России. Речь идет о 903 объектах. Как утверждается, вырученные средства направят на оборону и восстановление страны.

https://ria.ru/20220806/mid-1807764200.html

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владимир зеленский, россия, украина, дмитрий медведев, вооруженные силы рф, в мире, совет безопасности рф