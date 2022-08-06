19:10 06.08.2022 (обновлено: 23:05 06.08.2022)
Медведев: Россия успешно конфискует преступно нажитое имущество Киева
Медведев ответил на заявление Зеленского о конфискации активов словами об имуществе Киева
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Вооруженные силы России успешно занимаются вопросами конфискации преступно нажитого киевским режимом имущества, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
Так чиновник прокомментировал слова Владимира Зеленского, который заявил о принудительном изъятии на Украине "российских активов" на 765 миллионов долларов.
"Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле. И вопросами конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его обращением в собственность Российской Федерации успешно занимаются наши вооруженные силы", — написал Медведев.
Накануне правительство Украины согласовало указ Зеленского о конфискации имущества и активов России. Речь идет о 903 объектах. Как утверждается, вырученные средства направят на оборону и восстановление страны.