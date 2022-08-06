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Украинские войска утром выпустили по Макеевке две ракеты из РСЗО
Украинские войска утром выпустили по Макеевке две ракеты из РСЗО - РИА Новости, 06.08.2022
Украинские войска утром выпустили по Макеевке две ракеты из РСЗО
Украинские войска в 4.15 обстреляли Горняцкий район Макеевки, выпустив две ракеты из РСЗО, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T07:43
2022-08-06T07:43
2022-08-06T07:43
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска в 4.15 обстреляли Горняцкий район Макеевки, выпустив две ракеты из РСЗО, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 04.15 - н.п. Константиновка – г. Макеевка (Горняцкий район): выпущено 2 ракеты из РСЗО", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Также представительство сообщило, что в 7.10 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 мм по населенному пункту Гольмовский.
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в мире, макеевка, украина, константиновка, днр
Украинские войска утром выпустили по Макеевке две ракеты из РСЗО
Украинские войска утром выпустили по Горняцкому району Макеевки две ракеты из РСЗО