https://ria.ru/20220806/magate-1807785169.html
ООН препятствует контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭС, заявили в Минобороны
ООН препятствует контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭС, заявили в Минобороны - РИА Новости, 06.08.2022
ООН препятствует контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭС, заявили в Минобороны
Сотрудники ООН продолжают создавать препятствия для объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством МАГАТЭ после украинского... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T21:37
2022-08-06T21:37
2022-08-06T21:37
в мире
украина
запорожская аэс
магатэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802012536_192:477:2958:2033_1920x0_80_0_0_c5eeaebceb1479b8afed7fbf7df02a18.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Сотрудники ООН продолжают создавать препятствия для объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством МАГАТЭ после украинского обстрела, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."При этом сотрудники Организации Объединенных Наций продолжают создавать препятствия для проведения объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)", - сообщил Мизинцев.Он подчеркнул, что это не первая подобная провокация киевского режима на радиационно опасных объектах."Обстрелы территории Запорожской АЭС украинскими вооруженными формированиями носят намеренный и регулярный характер, создается реальная угроза ядерной безопасности не только Украины, но и Европы", - подчеркнул генерал.
https://ria.ru/20220806/minoborony-1807784328.html
https://ria.ru/20220806/magate-1807765762.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802012536_540:534:2558:2048_1920x0_80_0_0_408ddd000e4c80f8c23fd6e3080e4ab3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, запорожская аэс, магатэ
ООН препятствует контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭС, заявили в Минобороны
Минобороны: сотрудники ООН продолжают препятствовать контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭС