https://ria.ru/20220806/magate-1807785169.html

ООН препятствует контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭС, заявили в Минобороны

ООН препятствует контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭС, заявили в Минобороны - РИА Новости, 06.08.2022

ООН препятствует контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭС, заявили в Минобороны

Сотрудники ООН продолжают создавать препятствия для объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством МАГАТЭ после украинского... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T21:37

2022-08-06T21:37

2022-08-06T21:37

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Сотрудники ООН продолжают создавать препятствия для объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством МАГАТЭ после украинского обстрела, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."При этом сотрудники Организации Объединенных Наций продолжают создавать препятствия для проведения объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)", - сообщил Мизинцев.Он подчеркнул, что это не первая подобная провокация киевского режима на радиационно опасных объектах."Обстрелы территории Запорожской АЭС украинскими вооруженными формированиями носят намеренный и регулярный характер, создается реальная угроза ядерной безопасности не только Украины, но и Европы", - подчеркнул генерал.

https://ria.ru/20220806/minoborony-1807784328.html

https://ria.ru/20220806/magate-1807765762.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, запорожская аэс, магатэ