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ООН препятствует контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭС, заявили в Минобороны - РИА Новости, 06.08.2022
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ООН препятствует контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭС, заявили в Минобороны
ООН препятствует контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭС, заявили в Минобороны - РИА Новости, 06.08.2022
ООН препятствует контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭС, заявили в Минобороны
Сотрудники ООН продолжают создавать препятствия для объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством МАГАТЭ после украинского... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T21:37
2022-08-06T21:37
в мире
украина
запорожская аэс
магатэ
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Сотрудники ООН продолжают создавать препятствия для объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством МАГАТЭ после украинского обстрела, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."При этом сотрудники Организации Объединенных Наций продолжают создавать препятствия для проведения объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)", - сообщил Мизинцев.Он подчеркнул, что это не первая подобная провокация киевского режима на радиационно опасных объектах."Обстрелы территории Запорожской АЭС украинскими вооруженными формированиями носят намеренный и регулярный характер, создается реальная угроза ядерной безопасности не только Украины, но и Европы", - подчеркнул генерал.
https://ria.ru/20220806/minoborony-1807784328.html
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в мире, украина, запорожская аэс, магатэ
21:37 06.08.2022
 
ООН препятствует контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭС, заявили в Минобороны

Минобороны: сотрудники ООН продолжают препятствовать контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Сотрудники ООН продолжают создавать препятствия для объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством МАГАТЭ после украинского обстрела, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"При этом сотрудники Организации Объединенных Наций продолжают создавать препятствия для проведения объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)", - сообщил Мизинцев.
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
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Он подчеркнул, что это не первая подобная провокация киевского режима на радиационно опасных объектах.
"Обстрелы территории Запорожской АЭС украинскими вооруженными формированиями носят намеренный и регулярный характер, создается реальная угроза ядерной безопасности не только Украины, но и Европы", - подчеркнул генерал.
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
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В миреУкраинаЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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