https://ria.ru/20220806/lnr-1807769970.html
В ЛНР начался пожар в многоэтажном здании после обстрела ВСУ
В ЛНР начался пожар в многоэтажном здании после обстрела ВСУ - РИА Новости, 06.08.2022
В ЛНР начался пожар в многоэтажном здании после обстрела ВСУ
Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР, начался пожар в многоэтажном здании, сообщили РИА Новости местные жители. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T19:28
2022-08-06T19:28
2022-08-06T19:28
в мире
лнр
луганская народная республика
вооруженные силы украины
алчевск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795153383_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_9172e20c601bb56f3ba9f67b311f2510.jpg
ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР, начался пожар в многоэтажном здании, сообщили РИА Новости местные жители.Местные жители публикуют в соцсетях видео густого чёрного дыма, который валит из квартир.
луганская народная республика
алчевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795153383_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2801874ada6b16e1757c38aa3c712395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лнр, луганская народная республика, вооруженные силы украины, алчевск
В ЛНР начался пожар в многоэтажном здании после обстрела ВСУ
Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР, начался пожар