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В ЛНР начался пожар в многоэтажном здании после обстрела ВСУ

В ЛНР начался пожар в многоэтажном здании после обстрела ВСУ - РИА Новости, 06.08.2022

В ЛНР начался пожар в многоэтажном здании после обстрела ВСУ

Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР, начался пожар в многоэтажном здании, сообщили РИА Новости местные жители. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T19:28

2022-08-06T19:28

2022-08-06T19:28

в мире

лнр

луганская народная республика

вооруженные силы украины

алчевск

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ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР, начался пожар в многоэтажном здании, сообщили РИА Новости местные жители.Местные жители публикуют в соцсетях видео густого чёрного дыма, который валит из квартир.

луганская народная республика

алчевск

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в мире, лнр, луганская народная республика, вооруженные силы украины, алчевск