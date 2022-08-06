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В ЛНР начался пожар в многоэтажном здании после обстрела ВСУ - РИА Новости, 06.08.2022
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В ЛНР начался пожар в многоэтажном здании после обстрела ВСУ
В ЛНР начался пожар в многоэтажном здании после обстрела ВСУ - РИА Новости, 06.08.2022
В ЛНР начался пожар в многоэтажном здании после обстрела ВСУ
Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР, начался пожар в многоэтажном здании, сообщили РИА Новости местные жители. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T19:28
2022-08-06T19:28
в мире
лнр
луганская народная республика
вооруженные силы украины
алчевск
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ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР, начался пожар в многоэтажном здании, сообщили РИА Новости местные жители.Местные жители публикуют в соцсетях видео густого чёрного дыма, который валит из квартир.
луганская народная республика
алчевск
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в мире, лнр, луганская народная республика, вооруженные силы украины, алчевск
19:28 06.08.2022
 
В ЛНР начался пожар в многоэтажном здании после обстрела ВСУ

Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР, начался пожар

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР тушит пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР тушит пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник МЧС ДНР тушит пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР, начался пожар в многоэтажном здании, сообщили РИА Новости местные жители.
"Вечером в субботу в центре города раздались взрывы. В ту сторону поехали экипажи скорой помощи и пожарные машины", - рассказали РИА Новости очевидцы.
Местные жители публикуют в соцсетях видео густого чёрного дыма, который валит из квартир.
 
В миреЛНРЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныАлчевск
 
 
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