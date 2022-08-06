https://ria.ru/20220806/kultura-1807586986.html
Российские театры и деятели культуры выступят в ДНР и ЛНР
Российские театры и деятели культуры выступят в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 06.08.2022
Российские театры и деятели культуры выступят в ДНР и ЛНР
Столичные театры, творческие коллективы и деятели культуры запланировали выступления в ДНР и ЛНР на ближайшие несколько месяцев. Расписание программ РИА Новости РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T06:30
2022-08-06T06:30
2022-08-06T06:30
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днр
лнр
театр
кино и сериалы
олег рой
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Столичные театры, творческие коллективы и деятели культуры запланировали выступления в ДНР и ЛНР на ближайшие несколько месяцев. Расписание программ РИА Новости предоставили в пресс-службе департамента культуры Москвы. Например, 9 августа с читателями встретится писатель Олег Рой. А Московский музыкальный театр "На Басманной" 20-23 августа представит концертную программу "Да здравствует музыка! Любовь! Оперетта!". Будут исполнены популярные арии и шлягеры 40-50-ых годов. Государственный академический театр имени Моссовета тоже запланировал мероприятие на август. Участвуют Ирина Климова, Валерий Яременко, Александр Бобровский. В программе — хиты из рок-оперы "Иисус Христос — суперзвезда". Также зрители смогут встретиться с худруком Евгением Марчелли. В конце месяца Московский академический театр имени Маяковского проведет творческую программу Ольги Прокофьевой. Московский академический театр сатиры зрителям ЛНР и ДНР представят артисты Алена Яковлева и Юрий Васильев. Первого сентября Московский театр кукол покажет спектакль "Маленькие человечки" или "Снежная королева". На 6 сентября запланировано мероприятие, подготовленное Московским театром "На Таганке". Со зрителями встретятся Ирина Апексимова и Сергей Векслер. Завершатся гастроли творческих коллективов новогодним спектаклем с участием детей из ДНР и ЛНР. Постановка планируется с участием Московского театра Эрмитаж.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, днр, лнр, театр, кино и сериалы, олег рой, евгений марчелли, донецкая народная республика, луганская народная республика, московский театр кукол, театр на таганке, ирина апексимова, театр имени маяковского, куда сходить
Российские театры и деятели культуры выступят в ДНР и ЛНР
Коллективы из Москвы запланировали выступления в ДНР и ЛНР на несколько месяцев
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Столичные театры, творческие коллективы и деятели культуры запланировали выступления в ДНР и ЛНР на ближайшие несколько месяцев. Расписание программ РИА Новости предоставили в пресс-службе департамента культуры Москвы.
Например, 9 августа с читателями встретится писатель Олег Рой. А Московский музыкальный театр "На Басманной" 20-23 августа представит концертную программу "Да здравствует музыка! Любовь! Оперетта!". Будут исполнены популярные арии и шлягеры 40-50-ых годов.
Государственный академический театр имени Моссовета тоже запланировал мероприятие на август. Участвуют Ирина Климова, Валерий Яременко, Александр Бобровский. В программе — хиты из рок-оперы "Иисус Христос — суперзвезда". Также зрители смогут встретиться с худруком Евгением Марчелли.
В конце месяца Московский академический театр имени Маяковского проведет творческую программу Ольги Прокофьевой.
Московский академический театр сатиры зрителям ЛНР и ДНР представят артисты Алена Яковлева и Юрий Васильев.
Первого сентября Московский театр кукол покажет спектакль "Маленькие человечки" или "Снежная королева".
На 6 сентября запланировано мероприятие, подготовленное Московским театром "На Таганке". Со зрителями встретятся Ирина Апексимова и Сергей Векслер.
Завершатся гастроли творческих коллективов новогодним спектаклем с участием детей из ДНР и ЛНР. Постановка планируется с участием Московского театра Эрмитаж.