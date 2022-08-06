https://ria.ru/20220806/kultura-1807586986.html

Российские театры и деятели культуры выступят в ДНР и ЛНР

Российские театры и деятели культуры выступят в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 06.08.2022

Российские театры и деятели культуры выступят в ДНР и ЛНР

Столичные театры, творческие коллективы и деятели культуры запланировали выступления в ДНР и ЛНР на ближайшие несколько месяцев. Расписание программ РИА Новости РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T06:30

2022-08-06T06:30

2022-08-06T06:30

культура

новости культуры

днр

лнр

театр

кино и сериалы

олег рой

евгений марчелли

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/99/1555799906_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_db1073cd8647f45d21293de175bcd08c.jpg

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Столичные театры, творческие коллективы и деятели культуры запланировали выступления в ДНР и ЛНР на ближайшие несколько месяцев. Расписание программ РИА Новости предоставили в пресс-службе департамента культуры Москвы. Например, 9 августа с читателями встретится писатель Олег Рой. А Московский музыкальный театр "На Басманной" 20-23 августа представит концертную программу "Да здравствует музыка! Любовь! Оперетта!". Будут исполнены популярные арии и шлягеры 40-50-ых годов. Государственный академический театр имени Моссовета тоже запланировал мероприятие на август. Участвуют Ирина Климова, Валерий Яременко, Александр Бобровский. В программе — хиты из рок-оперы "Иисус Христос — суперзвезда". Также зрители смогут встретиться с худруком Евгением Марчелли. В конце месяца Московский академический театр имени Маяковского проведет творческую программу Ольги Прокофьевой. Московский академический театр сатиры зрителям ЛНР и ДНР представят артисты Алена Яковлева и Юрий Васильев. Первого сентября Московский театр кукол покажет спектакль "Маленькие человечки" или "Снежная королева". На 6 сентября запланировано мероприятие, подготовленное Московским театром "На Таганке". Со зрителями встретятся Ирина Апексимова и Сергей Векслер. Завершатся гастроли творческих коллективов новогодним спектаклем с участием детей из ДНР и ЛНР. Постановка планируется с участием Московского театра Эрмитаж.

https://ria.ru/20220730/rodina-1805808908.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, днр, лнр, театр, кино и сериалы, олег рой, евгений марчелли, донецкая народная республика, луганская народная республика, московский театр кукол, театр на таганке, ирина апексимова, театр имени маяковского, куда сходить