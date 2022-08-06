https://ria.ru/20220806/kuba-1807753988.html

Жителей кубинской провинции Матансас эвакуировали из-за пожара

Жителей кубинской провинции Матансас эвакуировали из-за пожара - РИА Новости, 06.08.2022

Жителей кубинской провинции Матансас эвакуировали из-за пожара

Сотни жителей кубинской провинции Матансас эвакуированы из-за дыма от сильного пожара на нефтехранилище, сообщает агентство Prensa Latina. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T17:32

2022-08-06T17:32

2022-08-06T17:38

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матансас (провинция)

куба

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Сотни жителей кубинской провинции Матансас эвакуированы из-за дыма от сильного пожара на нефтехранилище, сообщает агентство Prensa Latina.Ранее стало известно, что по меньшей мере 67 человек пострадали в результате пожара на нефтехранилище после удара молнии."Сотни жителей провинции Матансас эвакуированы из-за дыма от пожара в топливных резервуарах в промышленной зоне", - говорится в сообщении в Twitter агентства.Молния ударила в купол резервуара, в котором находилось около 25 тысяч кубометров нефти. Предварительно говорилось о дисфункции системы громоотвода, который не справился с электрическим разрядом.

https://ria.ru/20220806/kuba-1807751618.html

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куба

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, матансас (провинция), куба