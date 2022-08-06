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Жителей кубинской провинции Матансас эвакуировали из-за пожара - РИА Новости, 06.08.2022
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Жителей кубинской провинции Матансас эвакуировали из-за пожара
Жителей кубинской провинции Матансас эвакуировали из-за пожара - РИА Новости, 06.08.2022
Жителей кубинской провинции Матансас эвакуировали из-за пожара
Сотни жителей кубинской провинции Матансас эвакуированы из-за дыма от сильного пожара на нефтехранилище, сообщает агентство Prensa Latina. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T17:32
2022-08-06T17:38
в мире
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куба
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Сотни жителей кубинской провинции Матансас эвакуированы из-за дыма от сильного пожара на нефтехранилище, сообщает агентство Prensa Latina.Ранее стало известно, что по меньшей мере 67 человек пострадали в результате пожара на нефтехранилище после удара молнии."Сотни жителей провинции Матансас эвакуированы из-за дыма от пожара в топливных резервуарах в промышленной зоне", - говорится в сообщении в Twitter агентства.Молния ударила в купол резервуара, в котором находилось около 25 тысяч кубометров нефти. Предварительно говорилось о дисфункции системы громоотвода, который не справился с электрическим разрядом.
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в мире, матансас (провинция), куба
17:32 06.08.2022 (обновлено: 17:38 06.08.2022)
 
Жителей кубинской провинции Матансас эвакуировали из-за пожара

Жителей кубинской провинции Матансас эвакуировали из-за дыма от пожара на нефтехранилище

© AFP 2022 / Yamil LageПожар на нефтехранилище в Матансасе, Куба
Пожар на нефтехранилище в Матансасе, Куба - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© AFP 2022 / Yamil Lage
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Сотни жителей кубинской провинции Матансас эвакуированы из-за дыма от сильного пожара на нефтехранилище, сообщает агентство Prensa Latina.
Ранее стало известно, что по меньшей мере 67 человек пострадали в результате пожара на нефтехранилище после удара молнии.
"Сотни жителей провинции Матансас эвакуированы из-за дыма от пожара в топливных резервуарах в промышленной зоне", - говорится в сообщении в Twitter агентства.
Молния ударила в купол резервуара, в котором находилось около 25 тысяч кубометров нефти. Предварительно говорилось о дисфункции системы громоотвода, который не справился с электрическим разрядом.
Сотрудники экстренных служб на месте крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion в Гаване, Куба. 18 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
Вчера, 17:03
На Кубе несколько десятков человек пострадали при пожаре на нефтехранилище
 
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