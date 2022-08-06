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Посол КНР во Франции назвал США причастными к кризисам на Украине и Тайване - РИА Новости, 06.08.2022
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Посол КНР во Франции назвал США причастными к кризисам на Украине и Тайване
Посол КНР во Франции назвал США причастными к кризисам на Украине и Тайване - РИА Новости, 06.08.2022
Посол КНР во Франции назвал США причастными к кризисам на Украине и Тайване
Посол Китая во Франции Лу Шае считает, что США причастны к созданию как украинского, так и тайваньского кризисов. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T00:57
2022-08-06T00:57
в мире
нэнси пелоси
китай
сша
тайвань
украина
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ПАРИЖ, 6 авг - РИА Новости. Посол Китая во Франции Лу Шае считает, что США причастны к созданию как украинского, так и тайваньского кризисов."Есть также и сходство: то, что за этими двумя кризисами стоит черная рука, рука США. США хотят подлить масла в огонь в Тайваньском проливе, чтобы создать еще один кризис, помимо украинского", - заявил посол в эфире телеканала LCI.По его мнению, американцы сейчас обеспокоены потерей своего влияния в мире. Дипломат отметил, что относительно украинского кризиса большая часть развивающихся стран "не согласна" с группой западных стран и не участвует в санкциях против России. В то же время, как заявил Лу Шае, влияние США "постепенно уменьшается" в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и они хотят там "нарушить обстановку".Отношения между Вашингтоном и Пекином в последние дни сильно обострились из-за визита спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, который прошел вопреки возражениям со стороны КНР. Китай неоднократно предупреждал американскую сторону, что, если поездка состоится, она не останется без последствий и повлечет за собой жесткие меры. Вскоре после приезда Пелоси на остров Китай объявил о начале проведения военных учений в нескольких акваториях вокруг Тайваня.
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в мире, нэнси пелоси, китай, сша, тайвань, украина
00:57 06.08.2022
 
Посол КНР во Франции назвал США причастными к кризисам на Украине и Тайване

Посол КНР во Франции Лу Шае заявил о причастности США к кризисам на Украине и Тайване

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг КНР
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг КНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 6 авг - РИА Новости. Посол Китая во Франции Лу Шае считает, что США причастны к созданию как украинского, так и тайваньского кризисов.
"Есть также и сходство: то, что за этими двумя кризисами стоит черная рука, рука США. США хотят подлить масла в огонь в Тайваньском проливе, чтобы создать еще один кризис, помимо украинского", - заявил посол в эфире телеканала LCI.
По его мнению, американцы сейчас обеспокоены потерей своего влияния в мире. Дипломат отметил, что относительно украинского кризиса большая часть развивающихся стран "не согласна" с группой западных стран и не участвует в санкциях против России. В то же время, как заявил Лу Шае, влияние США "постепенно уменьшается" в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и они хотят там "нарушить обстановку".
Отношения между Вашингтоном и Пекином в последние дни сильно обострились из-за визита спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, который прошел вопреки возражениям со стороны КНР. Китай неоднократно предупреждал американскую сторону, что, если поездка состоится, она не останется без последствий и повлечет за собой жесткие меры. Вскоре после приезда Пелоси на остров Китай объявил о начале проведения военных учений в нескольких акваториях вокруг Тайваня.
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В миреНэнси ПелосиКитайСШАТайваньУкраина
 
 
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