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Россия не признает КНДР в качестве ядерного государства, заявили в МИД - РИА Новости, 06.08.2022
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Россия не признает КНДР в качестве ядерного государства, заявили в МИД
Россия не признает КНДР в качестве ядерного государства, заявили в МИД - РИА Новости, 06.08.2022
Россия не признает КНДР в качестве ядерного государства, заявили в МИД
Россия не признает КНДР в качестве ядерного государства, призывает к скорейшей денуклеаризации Корейского полуострова, заявил журналистам замдиректора... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T10:22
2022-08-06T10:31
в мире
россия
кндр (северная корея)
пхеньян
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ООН, 6 авг – РИА Новости. Россия не признает КНДР в качестве ядерного государства, призывает к скорейшей денуклеаризации Корейского полуострова, заявил журналистам замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий."Россия не признает КНДР в качестве ядерного государства, как и любую другую страну, которая не признана таковой в соответствии с ДНЯО. Призываем к скорейшей денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал Вишневецкий.Он подчеркнул, что Россия при этом неоднократно заявляла, что попытки санкционного давления на КНДР исчерпали себя."Очевидно, что Пхеньян не пойдет на односторонние уступки", - указал он.По словам дипломата, санкционные пакеты, принятые против Пхеньяна, бьют в первую очередь по рядовым гражданам Северной Кореи.
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россия
кндр (северная корея)
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в мире, россия, кндр (северная корея), пхеньян, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
10:22 06.08.2022 (обновлено: 10:31 06.08.2022)
 
Россия не признает КНДР в качестве ядерного государства, заявили в МИД

Дипломат Вишневецкий заявил, что Россия призывает к денуклеаризации Корейского полуострова

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНа улицах Пхеньяна
На улицах Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ООН, 6 авг – РИА Новости. Россия не признает КНДР в качестве ядерного государства, призывает к скорейшей денуклеаризации Корейского полуострова, заявил журналистам замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.
"Россия не признает КНДР в качестве ядерного государства, как и любую другую страну, которая не признана таковой в соответствии с ДНЯО. Призываем к скорейшей денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал Вишневецкий.
Он подчеркнул, что Россия при этом неоднократно заявляла, что попытки санкционного давления на КНДР исчерпали себя.
"Очевидно, что Пхеньян не пойдет на односторонние уступки", - указал он.
По словам дипломата, санкционные пакеты, принятые против Пхеньяна, бьют в первую очередь по рядовым гражданам Северной Кореи.
Трансляция репортажа о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 23:41
Пхеньян ответил в ООН на обвинения в обладании ядерным оружием
 
В миреРоссияКНДР (Северная Корея)ПхеньянООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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