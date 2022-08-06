https://ria.ru/20220806/kndr-1807699636.html

Россия не признает КНДР в качестве ядерного государства, заявили в МИД

Россия не признает КНДР в качестве ядерного государства, заявили в МИД - РИА Новости, 06.08.2022

Россия не признает КНДР в качестве ядерного государства, заявили в МИД

Россия не признает КНДР в качестве ядерного государства, призывает к скорейшей денуклеаризации Корейского полуострова, заявил журналистам замдиректора... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T10:22

2022-08-06T10:22

2022-08-06T10:31

в мире

россия

кндр (северная корея)

пхеньян

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ООН, 6 авг – РИА Новости. Россия не признает КНДР в качестве ядерного государства, призывает к скорейшей денуклеаризации Корейского полуострова, заявил журналистам замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий."Россия не признает КНДР в качестве ядерного государства, как и любую другую страну, которая не признана таковой в соответствии с ДНЯО. Призываем к скорейшей денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал Вишневецкий.Он подчеркнул, что Россия при этом неоднократно заявляла, что попытки санкционного давления на КНДР исчерпали себя."Очевидно, что Пхеньян не пойдет на односторонние уступки", - указал он.По словам дипломата, санкционные пакеты, принятые против Пхеньяна, бьют в первую очередь по рядовым гражданам Северной Кореи.

https://ria.ru/20220803/kndr-1807114877.html

россия

кндр (северная корея)

пхеньян

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, кндр (северная корея), пхеньян, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)