https://ria.ru/20220806/kndr-1807699636.html
Россия не признает КНДР в качестве ядерного государства, заявили в МИД
Россия не признает КНДР в качестве ядерного государства, заявили в МИД - РИА Новости, 06.08.2022
Россия не признает КНДР в качестве ядерного государства, заявили в МИД
Россия не признает КНДР в качестве ядерного государства, призывает к скорейшей денуклеаризации Корейского полуострова, заявил журналистам замдиректора... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T10:22
2022-08-06T10:22
2022-08-06T10:31
в мире
россия
кндр (северная корея)
пхеньян
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ООН, 6 авг – РИА Новости. Россия не признает КНДР в качестве ядерного государства, призывает к скорейшей денуклеаризации Корейского полуострова, заявил журналистам замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий."Россия не признает КНДР в качестве ядерного государства, как и любую другую страну, которая не признана таковой в соответствии с ДНЯО. Призываем к скорейшей денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал Вишневецкий.Он подчеркнул, что Россия при этом неоднократно заявляла, что попытки санкционного давления на КНДР исчерпали себя."Очевидно, что Пхеньян не пойдет на односторонние уступки", - указал он.По словам дипломата, санкционные пакеты, принятые против Пхеньяна, бьют в первую очередь по рядовым гражданам Северной Кореи.
https://ria.ru/20220803/kndr-1807114877.html
россия
кндр (северная корея)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, кндр (северная корея), пхеньян, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
10:22 06.08.2022 (обновлено: 10:31 06.08.2022)
Россия не признает КНДР в качестве ядерного государства, заявили в МИД
Дипломат Вишневецкий заявил, что Россия призывает к денуклеаризации Корейского полуострова