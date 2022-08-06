https://ria.ru/20220806/kitay-1807735580.html
Китай в рамках учений направил к Тайваню 20 самолетов, сообщили в Тайбэе
Китай в рамках учений направил к Тайваню 20 самолетов, сообщили в Тайбэе - РИА Новости, 06.08.2022
Китай в рамках учений направил к Тайваню 20 самолетов, сообщили в Тайбэе
Народно-освободительная армия Китая в третий день масштабных учений направила к Тайваню 20 самолетов и 14 военных кораблей, сообщило оборонное ведомство острова РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T15:35
2022-08-06T15:35
2022-08-06T18:53
в мире
нэнси пелоси
китай
тайвань
тайбэй
су-30
мид кнр
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ПЕКИН, 6 авг — РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая в третий день масштабных учений направила к Тайваню 20 самолетов и 14 военных кораблей, сообщило оборонное ведомство острова в Twitter.Уточняется, что Пекин отправил по четыре истребителя J-11 и J-16, десять самолетов Су-30, а также тяжелый военно-транспортный лайнер Y-20 и противолодочный самолет Y-8.Тайбэй, в свою очередь, организовал воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы, добавили в ведомстве. В четверг армия Китая инициировала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Эти маневры начались на фоне обострения ситуации вокруг острова из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Тайвань за последние 25 лет.Помимо объявления о начале учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата и сотрудничество в других областях, запретил экспорт природного песка и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. Как заявили в МИД КНР, все негативные последствия визита американской чиновницы еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковой частью страны возобновились в конце 1980-х. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220806/tayvan-1807724975.html
https://ria.ru/20220804/ssha-1807095733.html
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в мире, нэнси пелоси, китай, тайвань, тайбэй, су-30, мид кнр
15:35 06.08.2022 (обновлено: 18:53 06.08.2022)
Китай в рамках учений направил к Тайваню 20 самолетов, сообщили в Тайбэе
Минобороны Тайваня: Китай во время учений направил к острову 20 самолетов и 14 кораблей
ПЕКИН, 6 авг — РИА Новости.
Народно-освободительная армия Китая в третий день масштабных учений направила к Тайваню 20 самолетов и 14 военных кораблей, сообщило
оборонное ведомство острова в Twitter.
Уточняется, что Пекин отправил по четыре истребителя J-11 и J-16, десять самолетов Су-30, а также тяжелый военно-транспортный лайнер Y-20 и противолодочный самолет Y-8.
Тайбэй, в свою очередь, организовал воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы, добавили в ведомстве.
В четверг армия Китая
инициировала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Эти маневры начались на фоне обострения ситуации вокруг острова из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Тайвань за последние 25 лет.
Помимо объявления о начале учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата и сотрудничество в других областях, запретил экспорт природного песка и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. Как заявили в МИД КНР, все негативные последствия визита американской чиновницы еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковой частью страны возобновились в конце 1980-х. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.