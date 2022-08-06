https://ria.ru/20220806/kitay-1807735580.html

Китай в рамках учений направил к Тайваню 20 самолетов, сообщили в Тайбэе

Китай в рамках учений направил к Тайваню 20 самолетов, сообщили в Тайбэе - РИА Новости, 06.08.2022

Китай в рамках учений направил к Тайваню 20 самолетов, сообщили в Тайбэе

Народно-освободительная армия Китая в третий день масштабных учений направила к Тайваню 20 самолетов и 14 военных кораблей, сообщило оборонное ведомство острова РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T15:35

2022-08-06T15:35

2022-08-06T18:53

в мире

нэнси пелоси

китай

тайвань

тайбэй

су-30

мид кнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/06/1807738464_0:21:3071:1748_1920x0_80_0_0_8252a72f6a0027fa7afe307e9488959e.jpg

ПЕКИН, 6 авг — РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая в третий день масштабных учений направила к Тайваню 20 самолетов и 14 военных кораблей, сообщило оборонное ведомство острова в Twitter.Уточняется, что Пекин отправил по четыре истребителя J-11 и J-16, десять самолетов Су-30, а также тяжелый военно-транспортный лайнер Y-20 и противолодочный самолет Y-8.Тайбэй, в свою очередь, организовал воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы, добавили в ведомстве. В четверг армия Китая инициировала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Эти маневры начались на фоне обострения ситуации вокруг острова из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Тайвань за последние 25 лет.Помимо объявления о начале учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата и сотрудничество в других областях, запретил экспорт природного песка и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. Как заявили в МИД КНР, все негативные последствия визита американской чиновницы еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковой частью страны возобновились в конце 1980-х. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220806/tayvan-1807724975.html

https://ria.ru/20220804/ssha-1807095733.html

https://ria.ru/20220804/tayvan-1807118327.html

китай

тайвань

тайбэй

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нэнси пелоси, китай, тайвань, тайбэй, су-30, мид кнр