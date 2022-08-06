https://ria.ru/20220806/kherson-1807748496.html
В Херсонской области планируют выдачу госномеров автомобилям с кодом 184
В Херсонской области планируют выдачу госномеров автомобилям с кодом 184 - РИА Новости, 06.08.2022
В Херсонской области планируют выдачу госномеров автомобилям с кодом 184
Представители инспекции ГИБДД в Херсоне сообщили, что автомобили жителей Херсонской области, которые получили гражданство России, будут получать государственные РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T16:40
2022-08-06T16:40
2022-08-06T16:40
в мире
херсонская область
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Представители инспекции ГИБДД в Херсоне сообщили, что автомобили жителей Херсонской области, которые получили гражданство России, будут получать государственные номера регистрации с кодом 184.В Херсоне открылось предоставление услуг по регистрации транспорта и обмену водительских удостоверений, сообщили ранее в ГУМВД по Херсонской области.Он добавил, что регистрация автомобилей упрощена и техосмотр не обязателен. Достаточной мерой является осмотр транспортного средства сотрудниками ГИБДД.В свою очередь замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов сказал РИА Новости, что более точная информация о кодах региона на госномерах автомобилей может быть определена после того, как область станет частью Российской Федерации.
https://ria.ru/20220806/kherson-1807682540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , кирилл стремоусов
В Херсонской области планируют выдачу госномеров автомобилям с кодом 184
Выдачу госномеров автомобилям с российским кодом 184 планируют в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Представители инспекции ГИБДД в Херсоне сообщили, что автомобили жителей Херсонской области, которые получили гражданство России, будут получать государственные номера регистрации с кодом 184.
В Херсоне открылось предоставление услуг по регистрации транспорта и обмену водительских удостоверений, сообщили ранее в ГУМВД по Херсонской области.
"Граждане РФ получат код региона 184. А граждане Украины, которые сдали (украинский) паспорт, но еще не получили российский, будут получать временные регистрационные знаки с гербом Херсонской области", - сообщил журналистам представитель ГИБДД России.
Он добавил, что регистрация автомобилей упрощена и техосмотр не обязателен. Достаточной мерой является осмотр транспортного средства сотрудниками ГИБДД.
В свою очередь замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов
сказал РИА Новости, что более точная информация о кодах региона на госномерах автомобилей может быть определена после того, как область станет частью Российской Федерации.