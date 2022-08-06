https://ria.ru/20220806/kherson-1807748496.html

В Херсонской области планируют выдачу госномеров автомобилям с кодом 184

В Херсонской области планируют выдачу госномеров автомобилям с кодом 184 - РИА Новости, 06.08.2022

В Херсонской области планируют выдачу госномеров автомобилям с кодом 184

Представители инспекции ГИБДД в Херсоне сообщили, что автомобили жителей Херсонской области, которые получили гражданство России, будут получать государственные РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T16:40

2022-08-06T16:40

2022-08-06T16:40

в мире

херсонская область

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Представители инспекции ГИБДД в Херсоне сообщили, что автомобили жителей Херсонской области, которые получили гражданство России, будут получать государственные номера регистрации с кодом 184.В Херсоне открылось предоставление услуг по регистрации транспорта и обмену водительских удостоверений, сообщили ранее в ГУМВД по Херсонской области.Он добавил, что регистрация автомобилей упрощена и техосмотр не обязателен. Достаточной мерой является осмотр транспортного средства сотрудниками ГИБДД.В свою очередь замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов сказал РИА Новости, что более точная информация о кодах региона на госномерах автомобилей может быть определена после того, как область станет частью Российской Федерации.

https://ria.ru/20220806/kherson-1807682540.html

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , кирилл стремоусов