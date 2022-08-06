14:18 06.08.2022 (обновлено: 14:31 06.08.2022)
В Херсоне начали обменивать водительские удостоверения
В Херсоне начали регистрировать транспорт и обменивать водительские удостоверения
Стела города Херсон. Архивное фото
ХЕРСОН, 6 авг - РИА Новости. В Херсоне открылось предоставление услуг по регистрации транспорта и обмену водительских удостоверений, сообщили журналистам в ГУМВД по Херсонской области.
"На улице Вишневая, 22 с 9 до 18 часов мы ждем жителей Херсона. Государственная услуга будет оказана в первую очередь жителям Херсона, получившим российские паспорта. Херсонцы с украинской регистрацией ТС получат временные водительские удостоверения и временные номера с гербом Херсонской области", - сообщил представитель областного ГУМВД.
По его словам, для получения госуслуги по замене водительского удостоверения нужно предоставить паспорт гражданина Российской Федерации и водительское удостоверение, при его отсутствии – подтверждение обучения в автошколе.
"Для регистрации транспорта нужно предоставить его для осмотра для идентификации и проверки соответствия конструкции представленным документам, паспорт гражданина РФ и регистрационный документ владельца транспорта. В случае нотариальной доверенности – паспорт доверенного лица. Не имеющие паспорт гражданина РФ могут получить временные документы на право управления транспортом. Таким гражданам будут выдаваться временные водительские удостоверения и регистрационные знаки", - сказал представитель ГУМВД.
При обмене не потребуется медсправка и оплата госпошлины, уточнил он.