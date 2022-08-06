https://ria.ru/20220806/kherson-1807726480.html

В Херсоне начали обменивать водительские удостоверения

В Херсоне начали обменивать водительские удостоверения - РИА Новости, 06.08.2022

В Херсоне начали обменивать водительские удостоверения

В Херсоне открылось предоставление услуг по регистрации транспорта и обмену водительских удостоверений, сообщили журналистам в ГУМВД по Херсонской области. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T14:18

2022-08-06T14:18

2022-08-06T14:31

общество

херсон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947975_0:22:960:562_1920x0_80_0_0_0996ec457b849461b8e3f8e7169c55da.jpg

ХЕРСОН, 6 авг - РИА Новости. В Херсоне открылось предоставление услуг по регистрации транспорта и обмену водительских удостоверений, сообщили журналистам в ГУМВД по Херсонской области."На улице Вишневая, 22 с 9 до 18 часов мы ждем жителей Херсона. Государственная услуга будет оказана в первую очередь жителям Херсона, получившим российские паспорта. Херсонцы с украинской регистрацией ТС получат временные водительские удостоверения и временные номера с гербом Херсонской области", - сообщил представитель областного ГУМВД.По его словам, для получения госуслуги по замене водительского удостоверения нужно предоставить паспорт гражданина Российской Федерации и водительское удостоверение, при его отсутствии – подтверждение обучения в автошколе."Для регистрации транспорта нужно предоставить его для осмотра для идентификации и проверки соответствия конструкции представленным документам, паспорт гражданина РФ и регистрационный документ владельца транспорта. В случае нотариальной доверенности – паспорт доверенного лица. Не имеющие паспорт гражданина РФ могут получить временные документы на право управления транспортом. Таким гражданам будут выдаваться временные водительские удостоверения и регистрационные знаки", - сказал представитель ГУМВД.При обмене не потребуется медсправка и оплата госпошлины, уточнил он.

https://ria.ru/20220804/kherson-1807152299.html

https://ria.ru/20220802/kherson-1806593323.html

херсон

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, херсон, россия