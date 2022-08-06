https://ria.ru/20220806/kherson-1807715821.html
Власти Херсонской области планируют административную реформу
Власти Херсонской области планируют административную реформу - РИА Новости, 06.08.2022
Власти Херсонской области планируют административную реформу
Административно-территориальная реформа планируется в Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T12:58
2022-08-06T12:58
2022-08-06T12:58
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
херсон
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Административно-территориальная реформа планируется в Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."У нас планируется реформа (административно-территориальная – ред.). Мы будем полностью менять под российское законодательство. Все это объективный и закономерный процесс. Сейчас мы фактически готовимся стать субъектом Российской Федерации", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, в регионе сохраняется ажиотаж на получение российского гражданства."Очень много людей подает на российское гражданство. Очень много людей приезжает из других регионов с паспортами Украины в Херсон получить российское гражданство. Люди хотят стать россиянами", - сказал Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220806/kherson-1807682540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Власти Херсонской области планируют административную реформу
Замглавы ВГА Стремоусов: власти Херсонской области планируют административную реформу