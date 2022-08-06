https://ria.ru/20220806/kherson-1807715821.html

Власти Херсонской области планируют административную реформу

Власти Херсонской области планируют административную реформу - РИА Новости, 06.08.2022

Власти Херсонской области планируют административную реформу

Административно-территориальная реформа планируется в Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T12:58

2022-08-06T12:58

2022-08-06T12:58

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

херсон

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Административно-территориальная реформа планируется в Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."У нас планируется реформа (административно-территориальная – ред.). Мы будем полностью менять под российское законодательство. Все это объективный и закономерный процесс. Сейчас мы фактически готовимся стать субъектом Российской Федерации", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, в регионе сохраняется ажиотаж на получение российского гражданства."Очень много людей подает на российское гражданство. Очень много людей приезжает из других регионов с паспортами Украины в Херсон получить российское гражданство. Люди хотят стать россиянами", - сказал Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220806/kherson-1807682540.html

херсонская область

херсон

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Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , херсон, кирилл стремоусов