06:07 06.08.2022 (обновлено: 09:20 06.08.2022)
Херсонские власти отказались признавать назначенного Киевом "губернатора"
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов заявил о выходе области из-под юрисдикции Украины
Поднятое Знамя Победы в Херсоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Херсонская область фактически не находится в юрисдикции Украины и кадровые решения киевских властей на нее не распространяются, заявил РИА Новости заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов.
Так он прокомментировал сообщения о том, что украинское правительство одобрило кандидатуру Ярослава Янушевича на должность главы Херсонской областной государственной администрации.
"Все решения нацистской верхушки, засевшей в Киеве, не просто для нас не указ, эти решения преступны по своей сути. Херсонская область фактически больше не находится в юрисдикции нацистской верхушки, захватившей власть в Украине", — сказал Стремоусов.
По его словам, херсонские власти вообще не воспринимают всерьез никакие заявления киевского режима, поскольку тот "перешел грани этики и морали", начав обстрелы региона и выражая радость по поводу разрушений и гибели мирных граждан.
Назначенный Киевом глава госадминистрации никогда не приедет в Херсонскую область, добавил Стремоусов.
"Он виртуальный губернатор. Это пустышка", — заключил он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.