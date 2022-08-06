https://ria.ru/20220806/kherson-1807682540.html

Херсонские власти отказались признавать назначенного Киевом "губернатора"

Херсонские власти отказались признавать назначенного Киевом "губернатора" - РИА Новости, 06.08.2022

Херсонские власти отказались признавать назначенного Киевом "губернатора"

Херсонская область фактически не находится в юрисдикции Украины и кадровые решения киевских властей на нее не распространяются, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T06:07

2022-08-06T06:07

2022-08-06T09:20

специальная военная операция на украине

херсонская область

украина

верховная рада украины

россия

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Херсонская область фактически не находится в юрисдикции Украины и кадровые решения киевских властей на нее не распространяются, заявил РИА Новости заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов.Так он прокомментировал сообщения о том, что украинское правительство одобрило кандидатуру Ярослава Янушевича на должность главы Херсонской областной государственной администрации.По его словам, херсонские власти вообще не воспринимают всерьез никакие заявления киевского режима, поскольку тот "перешел грани этики и морали", начав обстрелы региона и выражая радость по поводу разрушений и гибели мирных граждан.Назначенный Киевом глава госадминистрации никогда не приедет в Херсонскую область, добавил Стремоусов."Он виртуальный губернатор. Это пустышка", — заключил он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220805/kherson-1807401517.html

херсонская область

украина

россия

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херсонская область , украина, верховная рада украины, россия, кирилл стремоусов