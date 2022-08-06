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В Кабуле прогремел взрыв - РИА Новости, 06.08.2022
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В Кабуле прогремел взрыв
В Кабуле прогремел взрыв - РИА Новости, 06.08.2022
В Кабуле прогремел взрыв
Взрыв прогремел на западе столицы Афганистана города Кабул, есть погибшие и раненые, сообщили РИА Новости источники. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T16:44
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в мире
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КАБУЛ, 6 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел на западе столицы Афганистана города Кабул, есть погибшие и раненые, сообщили РИА Новости источники."Взрыв произошел в районе Пули-Сохта города Кабул… Тела погибших и раненых доставляют в больницу скорой помощи на полицейских машинах", - заявили источники, отметив, что в данном районе в основном проживают шииты.По словам экс-депутата парламента Алишира Шахера, погибли 12 человек, еще 28 получили ранения.Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв. Движение "Талибан"* пока не комментирует это нападение.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, кабул (город), талибан, оон
16:44 06.08.2022
 
В Кабуле прогремел взрыв

В районе Пули-Сохта города Кабул прогремел взрыв, есть погибшие и раненые

© AP Photo / Rahmat GulМашина скорой помощи в Кабуле
Машина скорой помощи в Кабуле - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© AP Photo / Rahmat Gul
Машина скорой помощи в Кабуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 6 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел на западе столицы Афганистана города Кабул, есть погибшие и раненые, сообщили РИА Новости источники.
"Взрыв произошел в районе Пули-Сохта города Кабул… Тела погибших и раненых доставляют в больницу скорой помощи на полицейских машинах", - заявили источники, отметив, что в данном районе в основном проживают шииты.
Сотрудники безопасности в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 20:49
Число погибших при взрыве в Кабуле выросло до восьми человек
По словам экс-депутата парламента Алишира Шахера, погибли 12 человек, еще 28 получили ранения.
Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв. Движение "Талибан"* пока не комментирует это нападение.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Движение автомобилей на улице возле мечети Абдул Рахмана в Кабуле - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
22 января, 18:54
При взрыве на западе Афганистана погибли шесть человек
 
В миреКабул (город)ТалибанООН
 
 
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