В Кабуле прогремел взрыв
В районе Пули-Сохта города Кабул прогремел взрыв, есть погибшие и раненые
© AP Photo / Rahmat GulМашина скорой помощи в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
Машина скорой помощи в Кабуле. Архивное фото
КАБУЛ, 6 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел на западе столицы Афганистана города Кабул, есть погибшие и раненые, сообщили РИА Новости источники.
"Взрыв произошел в районе Пули-Сохта города Кабул… Тела погибших и раненых доставляют в больницу скорой помощи на полицейских машинах", - заявили источники, отметив, что в данном районе в основном проживают шииты.
5 августа, 20:49Число погибших при взрыве в Кабуле выросло до восьми человек
По словам экс-депутата парламента Алишира Шахера, погибли 12 человек, еще 28 получили ранения.
Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв. Движение "Талибан"* пока не комментирует это нападение.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
22 января, 18:54При взрыве на западе Афганистана погибли шесть человек