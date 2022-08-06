https://ria.ru/20220806/kabul-1807749187.html

В Кабуле прогремел взрыв

В Кабуле прогремел взрыв - РИА Новости, 06.08.2022

В Кабуле прогремел взрыв

Взрыв прогремел на западе столицы Афганистана города Кабул, есть погибшие и раненые, сообщили РИА Новости источники. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T16:44

2022-08-06T16:44

2022-08-06T16:44

в мире

кабул (город)

талибан

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767159394_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_00a43e8f975a85cdb5f7aa447d806bcf.jpg

КАБУЛ, 6 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел на западе столицы Афганистана города Кабул, есть погибшие и раненые, сообщили РИА Новости источники."Взрыв произошел в районе Пули-Сохта города Кабул… Тела погибших и раненых доставляют в больницу скорой помощи на полицейских машинах", - заявили источники, отметив, что в данном районе в основном проживают шииты.По словам экс-депутата парламента Алишира Шахера, погибли 12 человек, еще 28 получили ранения.Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв. Движение "Талибан"* пока не комментирует это нападение.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220805/vzryv-1807650433.html

https://ria.ru/20220122/vzryv-1769077598.html

кабул (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кабул (город), талибан, оон