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"Исламский джихад" обвинил Израиль в эскалации конфликта - РИА Новости, 07.08.2022
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"Исламский джихад" обвинил Израиль в эскалации конфликта
"Исламский джихад" обвинил Израиль в эскалации конфликта - РИА Новости, 07.08.2022
"Исламский джихад" обвинил Израиль в эскалации конфликта
Один из лидеров палестинской группировки "Исламский джихад" Халед аль-Батш заявил, что ответственность за нынешнюю эскалацию вокруг сектора Газа несет Израиль. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-06T23:55
2022-08-07T02:07
в мире
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
бени ганц
мария захарова
катар
россия
израиль
исламский джихад
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ГАЗА, 6 авг - РИА Новости. Один из лидеров палестинской группировки "Исламский джихад" Халед аль-Батш заявил, что ответственность за нынешнюю эскалацию вокруг сектора Газа несет Израиль.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по анклаву, из сектора Газа запускают ракеты по Израилю. По последним данным минздрава сектора Газа, число жертв израильских ударов достигло 24, ранения получили 203 человека. "Исламский джихад" подтвердил гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари. В израильском тылу введено чрезвычайное положение, в граничащих с Газой районах и ряде городов центра страны звучит воздушная тревога. Два израильтянина получили легкие осколочные ранения из-за обстрелов из сектора Газа."Движение "Исламский джихад" положительно относится к посредничеству, но у нас нет другого выбора, кроме как защищать наш народ от агрессии. Оккупанты (Израиль – ред.) несут ответственность за этот раунд конфликта", - сказал аль-Батш журналистам.Он отметил, что международное сообщество, Катар и Египет предпринимают посреднические усилия для прекращения израильских ударов по сектору Газа.В пятницу в совместном заявлении премьер-министр Израиля Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц отмечали, что удары по объектам палестинской группировки "Исламский джихад" направлены ​​на устранение конкретной угрозы для граждан Израиля и причинение ущерба "террористам и их пособникам".МИД РФ в субботу призывал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Россия с глубокой озабоченностью воспринимает эскалацию, которая чревата "возобновлением полномасштабного военного противостояния и дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в Газе".
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в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля), бени ганц, мария захарова, катар, россия, израиль, исламский джихад
23:55 06.08.2022 (обновлено: 02:07 07.08.2022)
 
"Исламский джихад" обвинил Израиль в эскалации конфликта

В "Исламском джихаде" заявили, что Израиль несет ответственность за эскалацию вокруг Газы

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЖители Газы тушат автомобиль, уничтоженный в результате попадания израильской ракеты
Жители Газы тушат автомобиль, уничтоженный в результате попадания израильской ракеты - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Жители Газы тушат автомобиль, уничтоженный в результате попадания израильской ракеты
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ГАЗА, 6 авг - РИА Новости. Один из лидеров палестинской группировки "Исламский джихад" Халед аль-Батш заявил, что ответственность за нынешнюю эскалацию вокруг сектора Газа несет Израиль.
Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по анклаву, из сектора Газа запускают ракеты по Израилю. По последним данным минздрава сектора Газа, число жертв израильских ударов достигло 24, ранения получили 203 человека. "Исламский джихад" подтвердил гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари. В израильском тылу введено чрезвычайное положение, в граничащих с Газой районах и ряде городов центра страны звучит воздушная тревога. Два израильтянина получили легкие осколочные ранения из-за обстрелов из сектора Газа.
Военные и ребенок на одной из улиц сектора Газа - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
Вчера, 23:15
Люди в Газе погибли из-за ракеты "Исламского джихада", заявили в Израиле
"Движение "Исламский джихад" положительно относится к посредничеству, но у нас нет другого выбора, кроме как защищать наш народ от агрессии. Оккупанты (Израиль – ред.) несут ответственность за этот раунд конфликта", - сказал аль-Батш журналистам.
Он отметил, что международное сообщество, Катар и Египет предпринимают посреднические усилия для прекращения израильских ударов по сектору Газа.
В пятницу в совместном заявлении премьер-министр Израиля Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц отмечали, что удары по объектам палестинской группировки "Исламский джихад" направлены ​​на устранение конкретной угрозы для граждан Израиля и причинение ущерба "террористам и их пособникам".
МИД РФ в субботу призывал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Россия с глубокой озабоченностью воспринимает эскалацию, которая чревата "возобновлением полномасштабного военного противостояния и дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в Газе".
Яир Лапид - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
Вчера, 23:31
Израиль будет обеспечивать мир в стране, заявил Лапид
 
В миреЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)Бени ГанцМария ЗахароваКатарРоссияИзраильИсламский джихад
 
 
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