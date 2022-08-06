23:55 06.08.2022 (обновлено: 02:07 07.08.2022)
"Исламский джихад" обвинил Израиль в эскалации конфликта
В "Исламском джихаде" заявили, что Израиль несет ответственность за эскалацию вокруг Газы
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЖители Газы тушат автомобиль, уничтоженный в результате попадания израильской ракеты
Жители Газы тушат автомобиль, уничтоженный в результате попадания израильской ракеты
ГАЗА, 6 авг - РИА Новости. Один из лидеров палестинской группировки "Исламский джихад" Халед аль-Батш заявил, что ответственность за нынешнюю эскалацию вокруг сектора Газа несет Израиль.
Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по анклаву, из сектора Газа запускают ракеты по Израилю. По последним данным минздрава сектора Газа, число жертв израильских ударов достигло 24, ранения получили 203 человека. "Исламский джихад" подтвердил гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари. В израильском тылу введено чрезвычайное положение, в граничащих с Газой районах и ряде городов центра страны звучит воздушная тревога. Два израильтянина получили легкие осколочные ранения из-за обстрелов из сектора Газа.
"Движение "Исламский джихад" положительно относится к посредничеству, но у нас нет другого выбора, кроме как защищать наш народ от агрессии. Оккупанты (Израиль – ред.) несут ответственность за этот раунд конфликта", - сказал аль-Батш журналистам.
МИД РФ в субботу призывал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Россия с глубокой озабоченностью воспринимает эскалацию, которая чревата "возобновлением полномасштабного военного противостояния и дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в Газе".