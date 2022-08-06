https://ria.ru/20220806/izrail-1807795762.html

Израиль будет обеспечивать мир в стране, заявил Лапид

Израиль будет обеспечивать мир в стране, заявил Лапид - РИА Новости, 06.08.2022

Израиль будет обеспечивать мир в стране, заявил Лапид

Премьер-министр Израиля Яир Лапид в свете военной операции в секторе Газа заявил, что его страна "продолжит действовать без колебаний, чтобы обеспечить мир... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T23:31

2022-08-06T23:31

2022-08-06T23:31

в мире

израиль

тель-авив

исламский джихад

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Яир Лапид в свете военной операции в секторе Газа заявил, что его страна "продолжит действовать без колебаний, чтобы обеспечить мир своим гражданам"."Израиль продолжит действовать без колебаний, чтобы обеспечить мир своим гражданам", - приводит его слова пресс-служба.Лапид проводит заседание военно-политического кабинета в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по анклаву, из сектора Газа запускают ракеты по Израилю.По последним данным минздрава сектора Газа, число жертв израильских ударов достигло 24, ранения получили 203 человека. "Исламский джихад" подтвердил гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в результате авиаудара.В израильском тылу введено чрезвычайное положение, в граничащих с Газой районах и в некоторых городах центра страны звучит воздушная тревога. Скорая помощь сообщила, что два израильтянина получили легкие осколочные ранения из-за обстрелов из сектора Газа.

https://ria.ru/20220806/izrail-1807791439.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, тель-авив, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа