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Израиль будет обеспечивать мир в стране, заявил Лапид - РИА Новости, 06.08.2022
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Израиль будет обеспечивать мир в стране, заявил Лапид
Израиль будет обеспечивать мир в стране, заявил Лапид - РИА Новости, 06.08.2022
Израиль будет обеспечивать мир в стране, заявил Лапид
Премьер-министр Израиля Яир Лапид в свете военной операции в секторе Газа заявил, что его страна "продолжит действовать без колебаний, чтобы обеспечить мир... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T23:31
2022-08-06T23:31
в мире
израиль
тель-авив
исламский джихад
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Яир Лапид в свете военной операции в секторе Газа заявил, что его страна "продолжит действовать без колебаний, чтобы обеспечить мир своим гражданам"."Израиль продолжит действовать без колебаний, чтобы обеспечить мир своим гражданам", - приводит его слова пресс-служба.Лапид проводит заседание военно-политического кабинета в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по анклаву, из сектора Газа запускают ракеты по Израилю.По последним данным минздрава сектора Газа, число жертв израильских ударов достигло 24, ранения получили 203 человека. "Исламский джихад" подтвердил гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в результате авиаудара.В израильском тылу введено чрезвычайное положение, в граничащих с Газой районах и в некоторых городах центра страны звучит воздушная тревога. Скорая помощь сообщила, что два израильтянина получили легкие осколочные ранения из-за обстрелов из сектора Газа.
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в мире, израиль, тель-авив, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
23:31 06.08.2022
 
Израиль будет обеспечивать мир в стране, заявил Лапид

Премьер Лапид: Израиль продолжит действовать без колебаний, чтобы обеспечить мир гражданам

© AP Photo / Sebastian Scheiner Яир Лапид
Яир Лапид - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© AP Photo / Sebastian Scheiner
Яир Лапид. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Яир Лапид в свете военной операции в секторе Газа заявил, что его страна "продолжит действовать без колебаний, чтобы обеспечить мир своим гражданам".
"Израиль продолжит действовать без колебаний, чтобы обеспечить мир своим гражданам", - приводит его слова пресс-служба.
Израильские танки на границе с Сектором Газа - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
22:25
Министр обороны Израиля поручил продолжать действия в Газе
Лапид проводит заседание военно-политического кабинета в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве.
Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по анклаву, из сектора Газа запускают ракеты по Израилю.
По последним данным минздрава сектора Газа, число жертв израильских ударов достигло 24, ранения получили 203 человека. "Исламский джихад" подтвердил гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в результате авиаудара.
В израильском тылу введено чрезвычайное положение, в граничащих с Газой районах и в некоторых городах центра страны звучит воздушная тревога. Скорая помощь сообщила, что два израильтянина получили легкие осколочные ранения из-за обстрелов из сектора Газа.
Следы ракет в небе на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
21:58
Армия Израиля сообщила об ударах по сектору Газа
 
В миреИзраильТель-АвивИсламский джихадОперация Израиля против "Исламского джихада" в секторе Газа
 
 
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