21:58 06.08.2022 (обновлено: 23:20 06.08.2022)
Армия Израиля сообщила об ударах по сектору Газа
Армия Израиля сообщила об ударах по Газе во время операции "Рассвет"
© AP Photo / Flash90 / David CohenСледы ракет в небе на севере Израиля
© AP Photo / Flash90 / David Cohen
Следы ракет в небе на севере Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг — РИА Новости. Армия Израиля атаковала цели в секторе Газа, сообщила пресс-служба военного ведомства.
"В настоящее время армия обороны Израиля наносит удары", — говорится в заявлении.
По данным Минздрава сектора Газа, от ударов со стороны израильских военных погибли не менее 24 человек, среди них шесть детей и две женщины, еще 203 пострадали.
Ранее в субботу министр обороны страны Бени Ганц пообещал, что армия еврейского государства продолжит и усилит оперативные действия против "виновных в терроризме".
Накануне Армия Израиля начала операцию "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад". Войска наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу ввели чрезвычайное положение. "Исламский джихад" подтвердил гибель одного из своих командиров Тайсира аль-Джабари.
До этого на юге страны несколько дней сохранялась напряженная обстановка. Вечером 1 августа в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан в столкновениях с израильскими военнослужащими погиб палестинский подросток. Как сообщали палестинские СМИ, там ранили и задержали одного из лидеров "Исламского джихада" Бассама ас-Саади. Представитель военного крыла группировки, в свою очередь, предупредил о готовности ответить силой на агрессию, если она не прекратится.
Москва призвала стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня.
26 июля, 14:23Израиль заявил, что готов нанести удар по Ирану