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Армия Израиля сообщила об ударах по сектору Газа - РИА Новости, 06.08.2022
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Армия Израиля сообщила об ударах по сектору Газа
Армия Израиля сообщила об ударах по сектору Газа - РИА Новости, 06.08.2022
Армия Израиля сообщила об ударах по сектору Газа
Армия Израиля атаковала цели в секторе Газа, сообщила пресс-служба военного ведомства. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T21:58
2022-08-06T23:20
в мире
израиль
исламский джихад
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
западный берег реки иордан
бени ганц
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг — РИА Новости. Армия Израиля атаковала цели в секторе Газа, сообщила пресс-служба военного ведомства."В настоящее время армия обороны Израиля наносит удары", — говорится в заявлении.По данным Минздрава сектора Газа, от ударов со стороны израильских военных погибли не менее 24 человек, среди них шесть детей и две женщины, еще 203 пострадали.Ранее в субботу министр обороны страны Бени Ганц пообещал, что армия еврейского государства продолжит и усилит оперативные действия против "виновных в терроризме". Накануне Армия Израиля начала операцию "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад". Войска наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу ввели чрезвычайное положение. "Исламский джихад" подтвердил гибель одного из своих командиров Тайсира аль-Джабари. До этого на юге страны несколько дней сохранялась напряженная обстановка. Вечером 1 августа в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан в столкновениях с израильскими военнослужащими погиб палестинский подросток. Как сообщали палестинские СМИ, там ранили и задержали одного из лидеров "Исламского джихада" Бассама ас-Саади. Представитель военного крыла группировки, в свою очередь, предупредил о готовности ответить силой на агрессию, если она не прекратится.Москва призвала стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня.
https://ria.ru/20220806/izrail-1807725144.html
https://ria.ru/20220805/operatsiya-1807656412.html
https://ria.ru/20220726/iran-1805064127.html
израиль
западный берег реки иордан
сектор газа
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в мире, израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, западный берег реки иордан, бени ганц, сектор газа
21:58 06.08.2022 (обновлено: 23:20 06.08.2022)
 
Армия Израиля сообщила об ударах по сектору Газа

Армия Израиля сообщила об ударах по Газе во время операции "Рассвет"

© AP Photo / Flash90 / David CohenСледы ракет в небе на севере Израиля
Следы ракет в небе на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© AP Photo / Flash90 / David Cohen
Следы ракет в небе на севере Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг — РИА Новости. Армия Израиля атаковала цели в секторе Газа, сообщила пресс-служба военного ведомства.
"В настоящее время армия обороны Израиля наносит удары", — говорится в заявлении.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
14:10
В Израиле готовятся к недельной операции в секторе Газа, заявили в ЦАХАЛ
По данным Минздрава сектора Газа, от ударов со стороны израильских военных погибли не менее 24 человек, среди них шесть детей и две женщины, еще 203 пострадали.
Ранее в субботу министр обороны страны Бени Ганц пообещал, что армия еврейского государства продолжит и усилит оперативные действия против "виновных в терроризме".
Последствия авиаудара Израиля по Сектору Газа - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
Вчера, 21:34
Лапид: Израиль не заинтересован в операции в секторе Газа, но не боится ее
Накануне Армия Израиля начала операцию "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад". Войска наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу ввели чрезвычайное положение. "Исламский джихад" подтвердил гибель одного из своих командиров Тайсира аль-Джабари.
До этого на юге страны несколько дней сохранялась напряженная обстановка. Вечером 1 августа в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан в столкновениях с израильскими военнослужащими погиб палестинский подросток. Как сообщали палестинские СМИ, там ранили и задержали одного из лидеров "Исламского джихада" Бассама ас-Саади. Представитель военного крыла группировки, в свою очередь, предупредил о готовности ответить силой на агрессию, если она не прекратится.
Москва призвала стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 14:23
Израиль заявил, что готов нанести удар по Ирану
 
В миреИзраильИсламский джихадОперация Израиля против "Исламского джихада" в секторе ГазаЗападный берег реки ИорданБени ГанцСектор Газа
 
 
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