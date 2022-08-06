https://ria.ru/20220806/izrail-1807788217.html

Армия Израиля сообщила об ударах по сектору Газа

Армия Израиля сообщила об ударах по сектору Газа - РИА Новости, 06.08.2022

Армия Израиля сообщила об ударах по сектору Газа

Армия Израиля атаковала цели в секторе Газа, сообщила пресс-служба военного ведомства. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T21:58

2022-08-06T21:58

2022-08-06T23:20

в мире

израиль

исламский джихад

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

западный берег реки иордан

бени ганц

сектор газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг — РИА Новости. Армия Израиля атаковала цели в секторе Газа, сообщила пресс-служба военного ведомства."В настоящее время армия обороны Израиля наносит удары", — говорится в заявлении.По данным Минздрава сектора Газа, от ударов со стороны израильских военных погибли не менее 24 человек, среди них шесть детей и две женщины, еще 203 пострадали.Ранее в субботу министр обороны страны Бени Ганц пообещал, что армия еврейского государства продолжит и усилит оперативные действия против "виновных в терроризме". Накануне Армия Израиля начала операцию "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад". Войска наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу ввели чрезвычайное положение. "Исламский джихад" подтвердил гибель одного из своих командиров Тайсира аль-Джабари. До этого на юге страны несколько дней сохранялась напряженная обстановка. Вечером 1 августа в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан в столкновениях с израильскими военнослужащими погиб палестинский подросток. Как сообщали палестинские СМИ, там ранили и задержали одного из лидеров "Исламского джихада" Бассама ас-Саади. Представитель военного крыла группировки, в свою очередь, предупредил о готовности ответить силой на агрессию, если она не прекратится.Москва призвала стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня.

https://ria.ru/20220806/izrail-1807725144.html

https://ria.ru/20220805/operatsiya-1807656412.html

https://ria.ru/20220726/iran-1805064127.html

израиль

западный берег реки иордан

сектор газа

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, западный берег реки иордан, бени ганц, сектор газа