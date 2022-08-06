https://ria.ru/20220806/izrail-1807759859.html
В центральном районе Израиля раздались сирены воздушной тревоги
В центральном районе Израиля раздались сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 06.08.2022
В центральном районе Израиля раздались сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги звучат в центральном районе Израиля, сообщает пресс-служба армии еврейского государства. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T18:13
2022-08-06T18:13
2022-08-06T18:21
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
в мире
израиль
исламский джихад
армия обороны израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в центральном районе Израиля, сообщает пресс-служба армии еврейского государства."Сирены тревоги звучат в районе Гуш Дан (центральный район Израиля) ", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Всю ночь и весь день в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучали сигналы воздушной тревоги.
https://ria.ru/20220806/gaza-1807744277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, в мире, израиль, исламский джихад, армия обороны израиля
18:13 06.08.2022 (обновлено: 18:21 06.08.2022)
В центральном районе Израиля раздались сирены воздушной тревоги
Армия Израиля: в центральном районе страны раздались сирены воздушной тревоги