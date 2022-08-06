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В центральном районе Израиля раздались сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 06.08.2022
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В центральном районе Израиля раздались сирены воздушной тревоги
В центральном районе Израиля раздались сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 06.08.2022
В центральном районе Израиля раздались сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги звучат в центральном районе Израиля, сообщает пресс-служба армии еврейского государства. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T18:13
2022-08-06T18:21
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
в мире
израиль
исламский джихад
армия обороны израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в центральном районе Израиля, сообщает пресс-служба армии еврейского государства."Сирены тревоги звучат в районе Гуш Дан (центральный район Израиля) ", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Всю ночь и весь день в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучали сигналы воздушной тревоги.
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операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, в мире, израиль, исламский джихад, армия обороны израиля
18:13 06.08.2022 (обновлено: 18:21 06.08.2022)
 
В центральном районе Израиля раздались сирены воздушной тревоги

Армия Израиля: в центральном районе страны раздались сирены воздушной тревоги

© AP Photo / Hatem MoussaРакетный залп с территории сектора Газа по Израилю
Ракетный залп с территории сектора Газа по Израилю - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© AP Photo / Hatem Moussa
Ракетный залп с территории сектора Газа по Израилю. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в центральном районе Израиля, сообщает пресс-служба армии еврейского государства.
"Сирены тревоги звучат в районе Гуш Дан (центральный район Израиля) ", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.
Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Всю ночь и весь день в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучали сигналы воздушной тревоги.
Жители Газы тушат автомобиль, уничтоженный в результате попадания израильской ракеты - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
Вчера, 16:13
Из-за ударов Израиля по сектору Газа не менее 15 человек погибли
 
Операция Израиля против "Исламского джихада" в секторе ГазаВ миреИзраильИсламский джихадАрмия обороны Израиля
 
 
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