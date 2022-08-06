https://ria.ru/20220806/izrail-1807730142.html
МИД призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности
МИД призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности - РИА Новости, 06.08.2022
МИД призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности
Москва призывает стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T14:58
2022-08-06T14:58
2022-08-06T15:07
в мире
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
израиль
сектор газа
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Москва призывает стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В Москве серьезно обеспокоены новым витком вооружённого насилия в зоне палестино-израильского конфликта. Очередную эскалацию спровоцировали удары ВВС Израиля по сектору Газа 5 августа, в ответ на которые палестинские группировки начали массированные неизбирательные обстрелы израильской территории", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.По ее словам, Россия с глубокой озабоченностью воспринимает такое развитие событий, "чреватое возобновлением полномасштабного военного противостояния и дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в Газе"."Призываем все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность, не допускать эскалации вооруженных действий и незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20220806/izrail-1807725144.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, израиль, сектор газа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
14:58 06.08.2022 (обновлено: 15:07 06.08.2022)
МИД призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности
Захарова: Москва призвала стороны палестино-израильского конфликта проявлять сдержанность