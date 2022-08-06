https://ria.ru/20220806/izrail-1807730142.html

МИД призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности

МИД призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности - РИА Новости, 06.08.2022

МИД призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности

Москва призывает стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T14:58

2022-08-06T14:58

2022-08-06T15:07

в мире

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

израиль

сектор газа

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Москва призывает стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В Москве серьезно обеспокоены новым витком вооружённого насилия в зоне палестино-израильского конфликта. Очередную эскалацию спровоцировали удары ВВС Израиля по сектору Газа 5 августа, в ответ на которые палестинские группировки начали массированные неизбирательные обстрелы израильской территории", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.По ее словам, Россия с глубокой озабоченностью воспринимает такое развитие событий, "чреватое возобновлением полномасштабного военного противостояния и дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в Газе"."Призываем все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность, не допускать эскалации вооруженных действий и незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20220806/izrail-1807725144.html

израиль

сектор газа

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Ольга Фомченкова

в мире, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, израиль, сектор газа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)