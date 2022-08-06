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МИД призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности - РИА Новости, 06.08.2022
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МИД призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности
МИД призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности - РИА Новости, 06.08.2022
МИД призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности
Москва призывает стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T14:58
2022-08-06T15:07
в мире
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
израиль
сектор газа
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Москва призывает стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В Москве серьезно обеспокоены новым витком вооружённого насилия в зоне палестино-израильского конфликта. Очередную эскалацию спровоцировали удары ВВС Израиля по сектору Газа 5 августа, в ответ на которые палестинские группировки начали массированные неизбирательные обстрелы израильской территории", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.По ее словам, Россия с глубокой озабоченностью воспринимает такое развитие событий, "чреватое возобновлением полномасштабного военного противостояния и дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в Газе"."Призываем все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность, не допускать эскалации вооруженных действий и незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня", - добавила Захарова.
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60
в мире, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, израиль, сектор газа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
14:58 06.08.2022 (обновлено: 15:07 06.08.2022)
 
МИД призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности

Захарова: Москва призвала стороны палестино-израильского конфликта проявлять сдержанность

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки на границе с Сектором Газа
Израильские танки на границе с Сектором Газа - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки на границе с Сектором Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Москва призывает стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В Москве серьезно обеспокоены новым витком вооружённого насилия в зоне палестино-израильского конфликта. Очередную эскалацию спровоцировали удары ВВС Израиля по сектору Газа 5 августа, в ответ на которые палестинские группировки начали массированные неизбирательные обстрелы израильской территории", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
По ее словам, Россия с глубокой озабоченностью воспринимает такое развитие событий, "чреватое возобновлением полномасштабного военного противостояния и дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в Газе".
"Призываем все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность, не допускать эскалации вооруженных действий и незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня", - добавила Захарова.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
14:10
В Израиле готовятся к недельной операции в секторе Газа, заявили в ЦАХАЛ
 
В миреОперация Израиля против "Исламского джихада" в секторе ГазаИзраильСектор ГазаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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