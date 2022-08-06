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В Израиле готовятся к недельной операции в секторе Газа, заявили в ЦАХАЛ
В Израиле готовятся к недельной операции в секторе Газа, заявили в ЦАХАЛ - РИА Новости, 06.08.2022
В Израиле готовятся к недельной операции в секторе Газа, заявили в ЦАХАЛ
Армия Израиля рассчитывает, что операция "Рассвет" в секторе Газа продлится неделю, заявили РИА Новости в армейской пресс-службе. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T14:10
2022-08-06T14:10
2022-08-06T15:24
израиль
сектор газа
в мире
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
исламский джихад
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг — РИА Новости. Армия Израиля рассчитывает, что операция "Рассвет" в секторе Газа продлится неделю, заявили РИА Новости в армейской пресс-службе.Накануне Армия Израиля начала операцию против палестинской группировки "Исламский джихад". Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу ввели чрезвычайное положение. "Исламский джихад" подтвердил гибель одного из своих командиров Тайсира аль-Джабари. Всю ночь в граничащих с Газой районах Израиля звучали сигналы воздушной тревоги.До этого на юге страны несколько дней сохранялась напряженная обстановка. Вечером 1 августа в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан в столкновениях с израильскими военнослужащими погиб палестинский подросток. Как утверждали палестинские СМИ, там ранили и задержали одного из лидеров "Исламского джихада" Бассама ас-Саади. Представитель военного крыла группировки, со своей стороны, предупредил о готовности ответить силой на агрессию, если она не прекратится.Москва призвала стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня.
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израиль, сектор газа, в мире, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, исламский джихад
14:10 06.08.2022 (обновлено: 15:24 06.08.2022)
В Израиле готовятся к недельной операции в секторе Газа, заявили в ЦАХАЛ
Пресс-служба ЦАХАЛ: израильская армия готовится к недельной операции в секторе Газа