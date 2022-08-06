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Минобороны Израиля продолжит операцию против "Исламского джихада"

Минобороны Израиля продолжит операцию против "Исламского джихада" - РИА Новости, 06.08.2022

Минобороны Израиля продолжит операцию против "Исламского джихада"

Министр обороны Израиля Бени Ганц после оценки ситуации с участием глав силовых ведомства распорядился продолжать операцию против "Исламского джихада", сообщила РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T11:26

2022-08-06T11:26

2022-08-06T11:32

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израиль

исламский джихад

армия обороны израиля

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Бени Ганц после оценки ситуации с участием глав силовых ведомства распорядился продолжать операцию против "Исламского джихада", сообщила пресс-служба минобороны."Министр Ганц поручил военному ведомству продолжать операцию против "Исламского джихада", сосредоточив внимание на действиях по предотвращению ракетных обстрелов из Газы в Израиль", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что в оценке ситуации приняли участие начальник генштаба армии Авив Кохави, представители минобороны, начальник разведуправления ЦАХАЛ и другие высокопоставленные силовики. Ганц также потребовал, чтобы ведомства сосредоточили усилия на поддержке жителей приграничных израильских районов, страдающих от обстрелов палестинцев Газы.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Всю ночь в граничащих с Газой районах Израиля звучали сигналы воздушной тревоги.

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, израиль, исламский джихад, армия обороны израиля, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа