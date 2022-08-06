11:26 06.08.2022 (обновлено: 11:32 06.08.2022)
Минобороны Израиля продолжит операцию против "Исламского джихада"
Министр обороны Израиля Ганц распорядился продолжить операцию против "Исламского джихада"
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки на границе с Сектором Газа
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки на границе с Сектором Газа
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Бени Ганц после оценки ситуации с участием глав силовых ведомства распорядился продолжать операцию против "Исламского джихада", сообщила пресс-служба минобороны.
"Министр Ганц поручил военному ведомству продолжать операцию против "Исламского джихада", сосредоточив внимание на действиях по предотвращению ракетных обстрелов из Газы в Израиль", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в оценке ситуации приняли участие начальник генштаба армии Авив Кохави, представители минобороны, начальник разведуправления ЦАХАЛ и другие высокопоставленные силовики. Ганц также потребовал, чтобы ведомства сосредоточили усилия на поддержке жителей приграничных израильских районов, страдающих от обстрелов палестинцев Газы.
Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Всю ночь в граничащих с Газой районах Израиля звучали сигналы воздушной тревоги.