https://ria.ru/20220806/izrail-1807692633.html

МИД Турции осудил авиаудары Израиля по сектору Газа

МИД Турции осудил авиаудары Израиля по сектору Газа - РИА Новости, 06.08.2022

МИД Турции осудил авиаудары Израиля по сектору Газа

МИД Турции осудил авиаудары Израиля по сектору Газа и подчеркнул необходимость немедленного прекращения инцидентов, прежде чем они перерастут в новый виток... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T09:08

2022-08-06T09:08

2022-08-06T09:08

в мире

мид турции

израиль

сектор газа

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

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АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. МИД Турции осудил авиаудары Израиля по сектору Газа и подчеркнул необходимость немедленного прекращения инцидентов, прежде чем они перерастут в новый виток конфликта.Армия Израиля провела операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносили удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что ЦАХАЛ будет действовать "до достижения своих целей"."Мы считаем неприемлемым гибель гражданских лиц, в том числе детей, в результате нападений. Глубоко обеспокоены ростом напряженности в регионе после нападений", - говорится в заявлении МИД Турции, поступившем в РИА Новости.В ведомстве призывали к сдержанности и здравому смыслу.

https://ria.ru/20220805/rakety-1807666556.html

израиль

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мид турции, израиль, сектор газа, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа