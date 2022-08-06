https://ria.ru/20220806/izrail-1807692633.html
МИД Турции осудил авиаудары Израиля по сектору Газа
МИД Турции осудил авиаудары Израиля по сектору Газа - РИА Новости, 06.08.2022
МИД Турции осудил авиаудары Израиля по сектору Газа
МИД Турции осудил авиаудары Израиля по сектору Газа и подчеркнул необходимость немедленного прекращения инцидентов, прежде чем они перерастут в новый виток... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T09:08
2022-08-06T09:08
2022-08-06T09:08
в мире
мид турции
израиль
сектор газа
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. МИД Турции осудил авиаудары Израиля по сектору Газа и подчеркнул необходимость немедленного прекращения инцидентов, прежде чем они перерастут в новый виток конфликта.Армия Израиля провела операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносили удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что ЦАХАЛ будет действовать "до достижения своих целей"."Мы считаем неприемлемым гибель гражданских лиц, в том числе детей, в результате нападений. Глубоко обеспокоены ростом напряженности в регионе после нападений", - говорится в заявлении МИД Турции, поступившем в РИА Новости.В ведомстве призывали к сдержанности и здравому смыслу.
https://ria.ru/20220805/rakety-1807666556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мид турции, израиль, сектор газа, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
МИД Турции осудил авиаудары Израиля по сектору Газа
МИД Турции осудил авиаудары Израиля по сектору Газа и призвал к сдержанности
АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. МИД Турции осудил авиаудары Израиля по сектору Газа и подчеркнул необходимость немедленного прекращения инцидентов, прежде чем они перерастут в новый виток конфликта.
Армия Израиля провела операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносили удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что ЦАХАЛ будет действовать "до достижения своих целей".
"Мы считаем неприемлемым гибель гражданских лиц, в том числе детей, в результате нападений. Глубоко обеспокоены ростом напряженности в регионе после нападений", - говорится в заявлении МИД Турции, поступившем в РИА Новости.
В ведомстве призывали к сдержанности и здравому смыслу.