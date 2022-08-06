https://ria.ru/20220806/idlib-1807790359.html
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии - РИА Новости, 06.08.2022
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили девять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T22:13
2022-08-06T22:13
2022-08-06T22:13
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили девять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов со стороны позиций террористической группировки группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – семь обстрелов, в провинции Идлиб – два обстрела", - сказал Егоров на брифинге.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алеппо, идлиб (мухафаза), россия
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии
Террористы "ан-Нусры"* совершили девять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии