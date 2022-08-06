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Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии - РИА Новости, 06.08.2022
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Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии - РИА Новости, 06.08.2022
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили девять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T22:13
2022-08-06T22:13
в мире
алеппо
идлиб (мухафаза)
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили девять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов со стороны позиций террористической группировки группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – семь обстрелов, в провинции Идлиб – два обстрела", - сказал Егоров на брифинге.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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в мире, алеппо, идлиб (мухафаза), россия
22:13 06.08.2022
 
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии

Террористы "ан-Нусры"* совершили девять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСовместное патрулирование трассы Алеппо-Латакия в Идлибе
Совместное патрулирование трассы Алеппо-Латакия в Идлибе - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Совместное патрулирование трассы Алеппо-Латакия в Идлибе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили девять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов со стороны позиций террористической группировки группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – семь обстрелов, в провинции Идлиб – два обстрела", - сказал Егоров на брифинге.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Военнослужащий российской военной полиции во время совместного с турецкими военными патрулирования трассы М-4 в провинции Идлиб в Сирии - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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